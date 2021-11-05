【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾

香港私人市場，年輕人難以承擔，年輕一代只能寄望在居屋「大抽獎」，是次介紹的這個單位位於馬鞍山錦暉苑，據悉錦暉苑在去年8月落成，這個單位是屬於「清水樓」，實用面積約380平方呎，業主是一對年輕夫婦和一個小朋友，原本計劃3人住在一起，剛生多了一個小朋友，業主請來了一井空間制作室內設計工作室重新規劃空間，並且用了3個月時間裝修。

業主要求屋內明亮，希望家中每個區域有自然光照入，設計師利用櫃身間隔取代大部分的磚牆間隔，盡量利用每寸空間之餘亦令整體設計更一致性及流暢。一進門看見深棕色的鞋櫃，櫃的中間有一塊鏡子，裡面可以擺放鑰匙，再配上底部的櫥櫃燈，業主晚上回家，看見門口光亮耀眼，頓時令人豁然开朗。抬起頭看見客廳另一組深棕色的玻璃儲物櫃，照亮著男業主最愛的模型收藏，看見自己引以為傲的收藏，心情立即愉快、忘記上班的壓力。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

為了達到業主要求，設計師充分利用單位原有的窗戶，再配上粉藍色牆身，令客廳看起來光線充沛。客廳看起來有很多留白的空間，設計師坦言希望業主與小朋友在屋內有更多互動的氛圍，同時亦不會感覺壓逼。

至於電視牆身是一組衣櫃及電視櫃結合而成的多功能性間隔儲物櫃，利用木條子配搭灰鏡的設計，充分將主人房的暗門隱藏起來，另外再配搭雲石紋的膠板作點綴，令整體設計不會太單調。

承接屋內四周明亮，小朋友房間原本沒有窗戶，設計師利用長虹玻璃的特性造成一道趟門，既有採光的功能，亦不會通透至失去隱蔽性。另外，業主希望加闊浴室的空間，設計師把洗手間拆牆改造，由企缸變成浴缸，更把原本單調的白色牆身用上灰色的大理石瓷磚，別具一格。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

多數年輕人普遍喜歡型格，有見及此，單位整體設計風格偏向輕工業風，在選色上用了白色為主調，一進客廳，看見白色牆身配灰色磁磚地板，整體簡潔又一致。承接工業風的設計，沙發、飯桌和鞋櫃都選上深棕色去襯托。廚房方面為了易於打理，設計師用上深黑色的雲石牆身，配上深棕色廚櫃，整體單位有品位。

費用： 清拆 約: $14,000 油漆工程 約 : $27,000 泥水工程 約 : $67,000 水電工程 約 : $44,000 木工連傢俬訂造 約 :148,000 材料雜項及設計、工程管理 約 : $50,000 合共 : $350,000

圖片由室內設計公司一井空間制作提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結】

延伸閱讀：

【公屋裝修】一家三口自置太平邨33萬精裝400呎單位 為工人2房變3房 廁所獨特設計夠慳位

【有相睇】買家心儀盈翠半島 見屋苑有新放盤連全套嶄新靚裝修 即斥1266萬火速入市

【居屋裝修】夫婦擲46萬精裝415呎安樂蝸 縷空設計打造滲光效果 儲物+空間感並存

【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」

【居屋裝修】夫婦擲46萬精裝415呎安樂蝸 縷空設計打造滲光效果 儲物+空間感並存

同場加映：【iM會客室】美聯儲收水 科技股靠元宇宙領放

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔