英國唔夠屠夫 牛隻出口劏完再運返國

英國脫歐後勞動力短缺情況惡化，除了貨車司機人手不足外，屠夫同樣短缺。英國肉類加工商協會（BMPA）表示，由於英國屠夫短缺，加工廠需將牛隻殺死後原隻出口，交由歐洲切割包裝後再重新入口英國。

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BMPA主席艾倫（Nick Allen）周三（3日）表示，牛隻被殺死後會經貨船運至愛爾蘭，由當地工人切割和包裝後在入口英國。艾倫坦言上述情況會發生，皆因英國屠夫短缺及入境措施的招聘限制造成。雖然過程會增加額外成本，但總比貨架上空空如也、農場卻堆滿牛隻的情況要好。

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艾倫透露，英國許多肉類加工廠僱員短缺率為15%，部分地方甚至高達兩成。牛肉行業仍有1.5萬個職位空缺，當中大部分屬熟工和半熟工。英國政府上月同意向肉類工人批出800張臨時簽證，允許他們在英國工作半年。英國當局並未披露接獲申請數字，艾倫強調800個臨時簽證仍未能解決當前問題。

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艾倫表示，BMPA曾在10月發表文章提出解決方法，惟需要英國政府支持。BMPA呼籲政府務實地利用控制入境措施，填補短期勞動力缺口。該機構建議英國政府仿效澳洲的做法，在招聘及培訓本地工人的同時引入有經驗的外勞。

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責任編輯：李俊儀