【利財筆記】恒大新世界 負債沉重

今個月的每月投資理財講座，筆者分析11間本地地產公司，以及5間內地房地產公司的財務資料，當中以恒大（03333）及新世界（00017）的債務最值得投資者留意。

恒大債務違約，公司陷於破產邊際，冰凍三尺，當然非一日之寒。翻開恒大集團年報，確實令人「眼前一亮」，上個財政年度（至去年12月）收入高達5,072億元（人民幣，下同），除稅後利潤314億元，但實際屬於上市公司股東的利潤只得81億元，每股基本盈利0.61元，較每股派息0.65元還要少。

股東利潤僅得81億元

恒大集團總資產合共2.3萬億元，總負債亦接近2萬億元，總資產減總負債是權益總額，共3,504億元。但這3,000多億元的權益，只有小部分（1,400多億元）屬於上市公司恒大的股東。恒大集團成立數以百計的附屬公司，上市公司恒大並不是全部持有100%股權。若果某一附屬公司只持有60%股權，上市公司只能攤佔60%利潤，餘下40%利潤並不屬於恒大，屬非控股權益。

此外，恒大不時引入所謂戰略投資者，他們亦有權攤分集團所賺的利潤。2017年以前，更發行了千多億元永久資本工具（永續債），持有人可以優先收取利息，有餘額才屬於股東利潤，可用作派息。因此，恒大集團稅後利潤314億元，七除八扣後恒大股東只分得81億元。

上個年度恒大帶息負債高達7,000多億元（未計8,000多億元巨額應付帳），財務（利息）支出820億元，但奇怪是融資成本淨額低至22億元。原來按照會計準則，發展中的物業，近700億元的借款利息可以「資本化」，當作投資一部分，可以在帳項上扣除。加上人民幣升值，帶來借款滙兌收益過百億元，結果便出現這只得22億元的融資成本淨額。若把所有利息支出計算入帳項，恒大基本上是虧損，連81億元也賺不到。

至於新世界（00017），上個財政年度（至今年6月）收入有682億元（港元，下同），除稅後利潤47億元，當中包括11億元的投資物業公平值變動。但這47億元的集團利潤，只有不足12億元（與公平值變動相若）屬於上市公司股東的利潤，其餘大部分屬於非控股權益和永續資本證券持有人。

公司每股派息2.06元，每股基本利潤只得0.46元。新世界集團權益總額約3,000億元，當中股東權益佔2,233億元，永續資本證券489億元，年內付息23億元，約5%息率。集團帶息負債高達1,760億元，連同489億元永續債，帶息負債合共2,249億元，與股東權益相若。此外，新世界應付帳遠超應收帳，負債如此沈重，難怪股價表現不如理想。

本文節錄至731期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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責任編輯：黃銳