【美國疫情】野鹿大規模感染 專家憂成病毒變種溫床

美國一項研究發現，艾奧瓦州的野生鹿群出現大規模感染新冠肺炎，近三分一受檢測樣本證實染疫。團隊指結果反映鹿或成新冠病毒的宿主，專家更憂慮新冠病毒會在鹿等野生動物體内變種，並重新傳播給人。

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研究由來自賓夕法尼亞州立大學、艾奧瓦州自然資源部門及艾奧瓦州立大學的人員進行。研究人員收集283隻去年4月至今年1月，被獵人射殺、車輛撞死或於野生動物園遭捕殺的鹿的淋巴結樣本。

研究人員發現，其中33%的鹿都感染新冠病毒。新冠肺炎疫情去年惡化的時候，鹿隻的感染情況也有擴散跡象。研究指去年11月23日至今年1月10日期間，他們採集了97隻鹿的樣本，有83%都感染新冠病毒。

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研究人員憂慮病毒會持續於艾奧瓦州的野生動物當中擴散，以及鹿有機會作為動物宿主。據悉，如病毒在鹿等新宿主之間傳播發生變種時，將會成為傳染源，有機會將新變種病毒傳播給人類。

研究團隊呼籲科學界盡快找出積極有效的方式，更深入了解新冠病毒如何在野生動物當中進化，同時加強監察野生動物，以識別出潛在的動物宿主。

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責任編輯：鄭錦玲