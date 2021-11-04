  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (四) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】野鹿大規模感染 專家憂成病毒變種溫床

環球社會熱點 18:30 2021/11/04

分享：

美國一項研究發現，艾奧瓦州的野生鹿群出現大規模感染新冠肺炎，近三分一受檢測樣本證實染疫。團隊指結果反映鹿或成新冠病毒的宿主，專家更憂慮新冠病毒會在鹿等野生動物體内變種，並重新傳播給人。

【輝瑞疫苗】土耳其開打加強劑 針對高危人群 【下一頁】

研究由來自賓夕法尼亞州立大學、艾奧瓦州自然資源部門及艾奧瓦州立大學的人員進行。研究人員收集283隻去年4月至今年1月，被獵人射殺、車輛撞死或於野生動物園遭捕殺的鹿的淋巴結樣本。

研究人員發現，其中33%的鹿都感染新冠病毒。新冠肺炎疫情去年惡化的時候，鹿隻的感染情況也有擴散跡象。研究指去年11月23日至今年1月10日期間，他們採集了97隻鹿的樣本，有83%都感染新冠病毒。

法國每日確診隔個半月再破萬 39省小學重推口罩令 【下一頁】

研究人員憂慮病毒會持續於艾奧瓦州的野生動物當中擴散，以及鹿有機會作為動物宿主。據悉，如病毒在鹿等新宿主之間傳播發生變種時，將會成為傳染源，有機會將新變種病毒傳播給人類。

研究團隊呼籲科學界盡快找出積極有效的方式，更深入了解新冠病毒如何在野生動物當中進化，同時加強監察野生動物，以識別出潛在的動物宿主。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【輝瑞疫苗】土耳其開打加強劑 針對高危人群
今日
【輝瑞疫苗】土耳其開打加強劑 針對高危人群
法國每日確診隔個半月再破萬 39省小學重推口罩令
今日
法國每日確診隔個半月再破萬 39省小學重推口罩令
【英國疫情】再錄逾4萬宗確診 專家料本月見頂
今日
【英國疫情】再錄逾4萬宗確診 專家料本月見頂
【新冠疫苗】印度國產Covaxin 獲世衛批准使用
今日
【新冠疫苗】印度國產Covaxin 獲世衛批准使用
荷蘭重推口罩令 新冠確診數字急增
2021/11/03
荷蘭重推口罩令 新冠確診數字急增

你可能感興趣

【輝瑞疫苗】土耳其開打加強劑 針對高危人群
今日 17:27
【輝瑞疫苗】土耳其開打加強劑 針對高危人群
法國每日確診隔個半月再破萬 39省小學重推口罩令
今日 14:01
法國每日確診隔個半月再破萬 39省小學重推口罩令
【英國疫情】再錄逾4萬宗確診 專家料本月見頂
今日 12:41
【英國疫情】再錄逾4萬宗確診 專家料本月見頂
疫情 傳染病 動物疾病 美國 艾奧瓦 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

日揆岸田文雄暫兼外相 茂木敏充接任自民黨幹事長（第二版）

下一篇文章

【輝瑞疫苗】土耳其開打加強劑 針對高危人群
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間19:00）
台灣移民後代成波士頓女市長 破200年男性壟斷
台灣移民後代成波士頓女市長 破200年男性壟斷
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
【COP26】馬克龍提早走 因想見約翰遜慘食檸檬？
【COP26】馬克龍提早走 因想見約翰遜慘食檸檬？
供應緊張致港口貨櫃積壓 美國賊仔趁機偷2類產品
供應緊張致港口貨櫃積壓 美國賊仔趁機偷2類產品
【COP26】英財相宣布 控全球近半金融資產巨企願減排（第二版）
【COP26】英財相宣布 控全球近半金融資產巨企願減排（第二版）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款