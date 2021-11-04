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【理財錦囊】退休儲蓄應幾時開始做準備? 富達：四大原因撐愈早愈好

理財智慧 18:08 2021/11/04

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近年不少年輕人很早已明白儲蓄投資對累積財富的重要性，但事實上，愈早開始為退休儲蓄作準備，就較易達到目標。富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕指，年輕人有時錯失了部署退休以及建立財務安全網的最佳時機，她也為大家剖析四個儲蓄投資宜早不宜遲的原因。

1.是從來沒有完美的入市時機

陳宇昕指出，眼見樓價高居不下，購置上車盤的首期動輒數十萬甚至過百萬元，不少年輕人也打消置業念頭，認為與其辛苦節省開支，倒不如集中滿足眼前生活所需，更遑論數十年後退休後的所需儲備。

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但除了安居樂業，人生不同階段的大小事也會花上不少金錢和時間，例如升學進修、結婚、育兒等。愈早養成儲蓄投資的習慣，便能在部署退休的同時，為自己建立財務安全網，以助應對人生不同階段所面對的煩惱。剛開始儲蓄的時候，當然無法馬上滿足退休需要，但當儲蓄成習慣後，累積的財富亦將隨著收入增加而遞增。

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2.要把握時間及早開始投資

陳宇昕表示，剛涉足社會時，年輕人也許未有豐富的工作經驗，但卻有最強大的武器 – 時間。這是因為當投資期愈長，受惠複息效應的效果愈顯著。經過數十年的滾存，回報亦會相對可觀。反之，如果愈遲開展投資及儲蓄計劃，時間就會變成你的敵人，這時便要更多本金或增加儲蓄率才能彌補退休缺口。

根據「富達退休儲蓄法則」，如果由25歲起，除了強積金供款外，需儲起收入的20%，並在儲存投資期間，把超過50% 的儲蓄投資於股票，直到65歲時，應可擁有退休前年薪的12倍作退休儲備。若將投資大計推遲至30歲開始，便要將提高儲蓄率至收入的24%，假如再推遲5年至35歲開始，儲蓄率則要提高至29%，以追趕進度。

3.稅務優惠增投資誘因

一般而言，初出茅爐的年輕人薪資水平並不高，因此每年需要繳交的薪俸稅有限。然而，薪資隨著工作經驗逐漸增長，「打工仔」所需繳納的薪俸稅也一同增加。為了鼓勵大眾及早為退休未雨綢繆，政府近年推出了不少稅務優惠，包括延期年金、強積金可扣稅自願性供款（TVC）等。以TVC為例，每名供款人每年扣稅上限為60,000元，以累進稅率最高稅階17%計算，即最多可節省10,200元的稅款。

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4.物業風險不容忽視

陳宇昕指，雖然有年輕人選擇聚焦現在，但卻有人視投資物業升值潛力為累積財富的重要方法。，如果購置多於一間物業更可望定期收取租金作被動收入，因此很多人都期望在退休後「以租養老」，又或者當有資金需要時便「大屋換小屋」。

但要留意，政府近年來推出不少壓抑樓價措施，例如雙倍印花稅（DSD）及額外印花稅（SSD），分別提高買家36個月內出售物業及購置第二間物業的成本。雖然投資物業只為退休打算，上述成本或有舉足輕重的影響，萬一投資者短時間內有資金需要，賣家便需支付沉重的額外印花稅，加上其他雜費，變現成本大大增加。相對而言，以儲蓄投資的方式累積財富，卻能以較低成本變現，如投資於扣稅產品，更能節省稅項。

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記者：陳詠妍


 

被動收入 財務自由 儲蓄 退休金 退休 強積金

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