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Epic宣佈《Fortnite》下周一撤出中國市場　疑受遊戲限制措施影響

科技 18:26 2021/11/04

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Epic Games表示，會在下周一（15日）將要塞英雄（Fortnite）遊戲撤出中國。

美國遊戲開發商Epic Games旗下推出的要塞英雄（Fortnite）遊戲，將於下星期撤出中國市場。官方表示，目前已停止中國內地新用戶註冊帳號，而遊戲伺服器會在11月15日正式關閉。

＜＜【NFT熱潮】Steam禁止區塊鏈遊戲於自家平台上架　Epic稱保持開放態度

＜＜【利潤抽成爭議】微軟承諾不要求利潤分成　Epic Games Store將於Microsoft Store上架

目前《Fortnite》全球擁有逾3.5億名玩家。最近官方發表聲明指，《Fortnite》於中國地區為期3年的測試期已經結束，並決定在今年11月15日正式關閉遊戲伺服器，日後用戶將無法再登入遊戲。據悉，當時Epic Games為符合當地法規而推出中國版本，在遊戲玩法、角色及遊戲貨幣上均與國際版本不同。

中國近期不斷加大監管並限制遊戲行業。為了預防未成年人沉迷遊戲，當局在今年9月份宣布，大幅削減未成年人玩網絡遊戲的時間，更要求玩家在註冊時提供身份證明文件，另外亦實施其他相關限制指施。外界認為，《Fortnite》宣布撤出中國的舉動，或因受到當局實施的遊戲限制影響。

責任編輯：李寶如

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