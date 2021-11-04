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【遊戲調查】伽馬數據：今年中國遊戲收入有望超過2900億人幣　挖掘用戶需求成日後重點

新經濟追蹤 18:37 2021/11/04

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【手遊調查】伽馬數據：今年中國遊戲收入有望超過2900億元　挖掘用戶需求成日後重點

內地市場調查機構伽馬數據（CNG）發表報告，預計今年中國遊戲市場實際銷售收入將超過2900億元（人民幣，下同），新品市場突圍難度較往年增加，原因是用戶成熟需求的賽道佈局企業和市場容量均已趨於飽和，上半年新上線產品流水佔比僅為21.3%，挖掘用戶細分需求將成為下一階段市場競爭重點。

伽馬數據表示，細分賽道價值突出，上半年多個玩法標籤流水收益超過10億元，「二次元」「超休閒」「卡牌類」等超百億元規模的細分賽道具備拓展潛力大、需求多元化等特點。

報告又指，主打「情懷」類的遊戲可吸引近9成用戶關注，有約7成用戶關注沉浸式遊戲體驗，VR技術有望推動產品革新，而小眾、硬核、創新玩法亦存在市場機會，惟有47.3%的用戶希望遊戲易上手，故創新同時亦要提供更具體玩法引導，令用戶容易上手。

同時，高質量產品也強化了用戶的長線留存，使今年居家經濟紅利逐步消退後，市場規模仍保持正向增長，伴隨著遊戲產業對高質量產品的追求，AR、VR、雲服務、人工智能等多個新興領域的技術也得以運用到遊戲開發上，進而引領產業在多個領域的創新發展。

伽馬數據表示，2021年中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入有望突破170億美元，未來仍具較大增長空間。

相關報道：伽馬數據：4月中國移動遊戲收入增13.3% 疫情後遊戲產業仍然風光

伽馬數據：騰訊《王者榮耀》續蟬聯今年最賺錢手遊

伽馬數據：騰訊為全球移動遊戲市場中國企業競爭力第一

編輯：曾樂詩

經濟 人工智能 產品 遊戲 AR VR

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