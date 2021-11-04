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【ESG】ESG基金揸重比亞迪 專家料可水漲船高

Hot Talk 17:18 2021/11/04

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晨星指貝萊德新世代交通ESG基金重倉比亞迪，市料可受惠車股屢破頂。

比亞迪 （01211） 股價快破頂，ESG（環境、社會及管冶）零售基金也有重倉這車界股王，據晨星對市面60多隻綠色產品作大搜查，當中貝萊德新世代交通美元類別基金，參考旗下9月份的基金月報，顯示比亞迪位列20大重倉股之一，持股逾139萬股，佔基金資產值2.38%，年內更增持超過27萬股。

受同屬電動狡企業的Tesla於美股屢破頂等所刺激，本港車股也開引擎發力追，比亞迪今天曾創316.6元，急彈8%，更抛離上周五的配股價276元，而大行瑞信給予其跑贏評級，料目標價為350元。

此外，大小銀行爭相追趕綠色金融熱浪，新增ESG基金，以便投資者作為組合的資產配置。

ESG零售基金總額7976億元【下一頁

華僑永亨回應本報查詢指，暫時有3隻ESG基金供客戶選擇，包括：聯博環球可持續趨勢基金、富達可持續發展亞洲股票基金，以及百達環保能源基金。該行亦已計劃加強物色其他優質的ESG基金，上架新基金時亦會以ESG為首要的選擇條件，讓客戶有更多元化的選擇。而上述3隻ESG基金均備有月供及整額投資選擇，整額認購金額最低為1.5萬元，月供認購額最低為1000元。

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問及客戶對ESG產品的興趣，華僑永亨發言人表示，ESG基金在香港而言屬於較新的投資概念，不少客戶均對ESG基金有興趣，但由於ESG基金以投資股票為主，受近期市況波動所影響，短期內或未會受大眾追捧。一般而言，具派息的基金較受客戶歡迎。

發言人又補充，華僑永亨不時為客戶舉辦不同主題的基金講座，ESG基金乃其中之一，旨在為客戶提供專業投資意見。而客戶普遍對ESG基金的投資回報比較關心，亦會與其中非ESG基金的投資回報作比較。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

比亞迪股份（01211） 新經濟股 港股 可持續投資 ESG 基金

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