【異動板塊】風電設備股全綫向上　金風科技升逾一成續創新高

內地有報道指，中國海上風電裝機量有望超過英國，有望成為全球最大海上風電裝機容量國家，中港風電設備股獲炒起。金風(02208)大升11.6%；中國高速傳動(00658)升15.6%；上海電氣(02727)急揚5%；東方電氣(01072)升7.2%；風電股龍源(00916)升4.6%；大唐新能源(01798)急揚6.8%；中廣核新能源(01811)急升7.3%。

【異動股】比亞迪大升近8% 再多一間大行睇好股價將升穿400元

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