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【內房危機】 傳理財產品逾期 投資者湧總部尋方案 佳兆業股價大插一成半

股樓投資 17:10 2021/11/04

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早前被多家評級機構下調信貸評級的佳兆業集團（01638），壞消息不斷。集團昨日（3日）公布，10月合約銷售按年跌30.5%至81.95億元人民幣。另網上流傳一幅微信客戶服務群截圖，指「佳兆業流動性出現問題，今天到期的產品出現逾期情況，之後的產品情況也不容樂觀」，並指出正在跟佳兆業討論已逾期但未有還款的產品情況。

網上流傳截圖﹕

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同時，網上截圖顯示一段文字，「佳兆業不是資不抵債，主要是流動性出現問題，佳兆業資產還是比較優質，也都正在賣，還是比較有還款意願的」。微博更有房產博主發帖文指，有大批買家聽到傳言後湧入佳兆業總部，尋求兌付方案，涉及理財產品總值127億元人民幣。

【騰訊 700】 騰訊首度發布3款自研晶片 部分已試產

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據內媒報道，佳兆業主席郭英成未有現身，但午後透過電話連綫現場回覆投資者，指下午將出方案。佳兆業股價今日（4日）以全日最低位收市，創歷史新低，收報1.01元，跌15.1%，成交額1.6億元。

同場加映﹕【iM Cafe】聯儲局收水在即 港股二萬五部署？

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記者：郭秀慧

評級機構 港股 經濟 郭英成 佳兆業集團（01638） 銷售

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