  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (四) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊持股Epic Games 王牌遊戲 本月起停止內地營運

股樓投資 18:12 2021/11/04

分享：

內地科網巨頭騰訊(00700)持股近半的美國遊戲開發商Epic Games 王牌作品《堡壘之夜》(Fortnite)，突然在內地官方通信號宣布，由11月1日起關閉遊戲下載入口，並將於11月15日完全關閉伺服器，屆時玩家將無法登錄遊戲，意味這全球其中一款熱門遊戲的內地版本，將結束為時逾3年的營運。

【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

《堡壘之夜》回應遊戲僅屬結束營運，惟該遊戲在內地運作期間，玩家只能透過內地境內的指定供應商網路遊玩，無法與國際伺服器連結。而因應內地法規，遊戲不提供課金功能的同時也修改了不少角色，外界認為Epic Games應有為這遊戲推出正式版本的想法。如今停止營運，外界相信或和該遊戲的盈利能力，受到內地當局加強對遊戲的監管有關。

【大行報告】 星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股   詳情請看【下一頁

近期多間美企關閉內地業務平台。由阿里巴巴(09988) 全資持有的雅虎中國宣布，由本月起用戶無法於內地使用雅虎的產品與服務。美國科網巨企微軟(美：MSFT)旗下職場社交平台領英 (Linkedln),較早前亦宣布將關閉內地網站。 

同場加映  【iM Cafe】聯儲局收水在即 港股二萬五部署？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

上一篇文章

【利財筆記】恒大新世界 負債沉重

下一篇文章

【理財錦囊】退休儲蓄應幾時開始做準備? 富達：四大原因撐愈早愈好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價
【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價
【MIRROR三周年】麥當勞員工超幸福 獲邀參與MIRROR三周年Party 近距離接觸最紅男團
【MIRROR三周年】麥當勞員工超幸福 獲邀參與MIRROR三周年Party 近距離接觸最紅男團
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款