【騰訊700】騰訊持股Epic Games 王牌遊戲 本月起停止內地營運

內地科網巨頭騰訊(00700)持股近半的美國遊戲開發商Epic Games 王牌作品《堡壘之夜》(Fortnite)，突然在內地官方通信號宣布，由11月1日起關閉遊戲下載入口，並將於11月15日完全關閉伺服器，屆時玩家將無法登錄遊戲，意味這全球其中一款熱門遊戲的內地版本，將結束為時逾3年的營運。

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《堡壘之夜》回應遊戲僅屬結束營運，惟該遊戲在內地運作期間，玩家只能透過內地境內的指定供應商網路遊玩，無法與國際伺服器連結。而因應內地法規，遊戲不提供課金功能的同時也修改了不少角色，外界認為Epic Games應有為這遊戲推出正式版本的想法。如今停止營運，外界相信或和該遊戲的盈利能力，受到內地當局加強對遊戲的監管有關。

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近期多間美企關閉內地業務平台。由阿里巴巴(09988) 全資持有的雅虎中國宣布，由本月起用戶無法於內地使用雅虎的產品與服務。美國科網巨企微軟(美：MSFT)旗下職場社交平台領英 (Linkedln),較早前亦宣布將關閉內地網站。

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