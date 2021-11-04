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無畀英女王點名讚 哈里梅根即宣傳環保成就

環球經濟金融 17:25 2021/11/04

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）在英國格拉斯哥舉行，英女王於COP26透過影片發表聲明，力讚王儲查理斯及威廉王子，而無提及哈里梅根。而積極關注環保議題的哈里王子及梅根也不甘示弱，隨即透過旗下慈善組織談及兩人在環保方面的付出，並承諾在2030年實踐碳中和。

逾40國同意棄用煤炭 2030年起逐步淘汰 【下一頁】

英女王早前在COP26以錄像方式發表聲明，期間公開讚揚兒子王儲查理斯（Prince Charles） 及孫兒威廉王子（Prince William）。英女王大讚查理斯兩父子繼承亡夫菲臘親王（Prince Philip）的工作，持續保護地球，使她無比自豪。

查理斯幼子哈里（Prince Harry）與其妻子梅根（Meghan Markle）向來力倡環保，今次則未獲英女王讚揚。

哈里與梅根旗下慈善組織Archewell Foundation趁機發聲明，讚揚創辦人哈里與梅根在環保議題的付出。Archewell指哈里梅根不論是在婚前婚後，對地球都作出長遠承諾，他們參與的全球項目及合作夥伴關係更可追溯至10多年前。

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貝索斯坐私人飛機到場 環保人士轟虛偽 【下一頁】

聲明指全球領袖在COP26 致力解決氣候危機，Archewell在哈里與梅根的帶領下，全體成員都承諾在2030年實踐碳中和，以創造可持續未來。Archewell表示會利用哈里成立的生態旅遊企業 Travalyst，及二人有份投資的道德投資公司Ethic來實現目標。

此外，Archewell亦會與獨立顧問合作，協助追蹤所有與組織相關的活動，以了解過程中所產生的碳足印。

責任編輯：郭麗明

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