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【跨境理財通】理財通10月共7600名投資者參與　滙劃逾1.3億元人民幣

宏觀解讀 17:00 2021/11/04

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【跨境理財通】理財通10月共7600名投資者參與　匯劃逾１億元人民幣

人民銀行廣州分行公布，粵港澳大灣區「跨境理財通」業務正式落地，從10月19日至31日，累計有7600名個人投資者參與跨境理財通，而境內銀行通過資金閉環滙劃管道辦理資金跨境滙劃1752宗，金額1.31億元（人民幣，下同）。

人民銀行廣州分行續指，港澳地區合計共5022人參與北向通，累計辦理業務1270宗，跨境滙劃金額6550.6萬元；內地合計共2578人參與南向通，累計辦理業務482宗，跨境滙劃金額6574.73萬元。

內地與香港間往來的「跨境理財通」業務850宗，跨境滙劃金額7865.08萬元，佔滙劃總額的59.92%；內地與澳門間往來的「跨境理財通」業務902宗，金額5260.26萬元，佔滙劃總額的40.08%。

參與理財通的個人投資者，累計購買投資產品5324.67萬元。其中，北向通下，港澳個人投資者購買境內投資產品3263.22萬元；南向通下，內地個人投資者購買港澳投資產品2061.45萬元。

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