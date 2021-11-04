【中金專訪】美股又破頂　中金劉剛：美股估值不高　將被盈利增長消化

▲ 中金劉剛認為美股估值不高，明年將被盈利增長所消化

聯儲局一如預期收水，但主席鮑威爾重申未是加息時機，美股三大指數再創新高。究竟，美股目前的估值水平是否合理？中金公司研究部執行總經理和策略分析師劉剛接受訪問時表示，美股實際估值並不算高，如果切換到2022年預測盈利，估值基本回落到2019年疫情前水平，「換言之全部被盈利增長所消化」。

從美股估值和盈利的貢獻拆解來看，美股市場從2020年第3季開始是基本是盈利驅動，估值從疫情後高點逐步回落，基本面和盈利向好是美股持續走強的主導且核心因素。

劉剛表示，美股估值實際上並不算高，市場常認為的估值偏高，是單純從靜態角度對比歷史，但這種對比不能反映當前利率水平依然很低的環境差異，亦無法計入疫情對盈利造成的一次性衝擊。

如果結合當前增長和利率水平，美股的估值並不算高，一部分龍頭成長股的估值水平也與其成長性相對匹配，如果盈利切換到2022年EPS，那估值基本回落到2019年疫情前水平，換言之全部被盈利增長所消化。所以美股估值不便宜，但說是泡沫可能過於極端。

據彭博數據，納指到2022年預測市盈率為30.1倍；標指2022年預測市盈率為20.9倍。

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記者：區嘉俊