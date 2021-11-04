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【金融科技】Visa夥Neat發行港企專用美元商務卡　實體虛擬卡並行

商業 16:58 2021/11/04

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疫情下，各地不少中小企生意難做。而香港中小企面對的另一挑戰，就是甚難開銀行戶口，除了基於合規等種種原因，疫情下銀行職員需在家工作，亦影響審批進度。

Visa與金融解決方案生態系統Neat，今(4日)宣佈在香港發行虛擬及實體 Neat美元Visa商務卡，方便香港中小企使用港元和美元兩種貨幣進行支付交易。 即是說，企業可透過此卡直接收取、支付美元款項及以美元消費，而無需進行貨幣兌換。 

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設支出追踪功能　方便管理帳目
Neat聯合創始人兼行政總裁David Rosa表示， 美元是全世界最流通的貨幣，不少跨境交易都以美元為交易貨幣。該公司有約80%的客戶有使用美元交易，相信美元商務卡有一定需求。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，該商務卡不但可用於收、發美元款項，還可幫助企業追蹤所有支出紀錄，有助了解自身的合規及風險管理流程。

企業用戶可透過Neat儀表板（dashboard），了解和管理帳目收支。又可自行設置每月支出金額上限、即時交易通知訊息，同時可查看支出追蹤紀錄，管理層可放心將商務卡給予員工使用。所有以美元進行的交易，均將免除1.5%的海外商家費用，該卡更可獲網上交易的1%現金回贈。

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方便收取及支付款項　沒有儲蓄功能
不過，中小企要留意，以上商務卡與傳統的銀行戶口不同，不提供存款服務，只方便中小企收、發款項。而在申請開戶的過程中，亦要提交香港商業登記資料，以及清楚填寫與合規相關的資料。

Visa與Neat今年1月首次對外公佈策略合作夥伴關係，於年初發行了Neat Visa港元商務卡，協助中小企業管理現金流。

記者：梁巧恩

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