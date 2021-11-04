【人幣定存】人幣定存罕現13.88厘破頂息 大小行頻加息搶吸跨年錢

▲ 集友於11月開局突擊，推7天12.5厘人民幣定期存款息。

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甫踏入11月，5間大小行頻出擊，搶推人民幣定期存款特惠息，包括上商微加3個月人幣短存年息0.05厘，新報2.55厘。

渣打香港 （02888） 及南商把高息優惠，原本是上周末到期，現順延至今年底，恒生 （00011） 則延後到本月底。集友則於本周一（11月1日）新推快閃特惠息，7天人幣短存享年息12.5厘，須先把港元兌換作人民幣，門檻為5萬港元，但優惠至下周三（11月10日）截止。

專家指，憧憬下周一（8日）內地六中全會召開，料為穩經濟作定調，且市傳中港跨境快通關，下月先開放廣東省；以及理財通與債券通開啟後，市場對人民幣需求驟增，遂料年底前業界仍勇於搶存，且為跨年錢早作備戰。

經11月開局的調息浪，目前3個月人幣定存年息呈雙冠王，包括恒生剛延續2.8厘年息至本月底才屆滿，跟富邦看齊而居榜首，而渣打的2.66厘年息也打入三甲列。至於半年及1年人幣定存皆是富邦的2.8厘年息雄霸高息王，兩年期以招商永隆的2.8厘摘冠。

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大行7天美元定存息加至8厘【下一頁】

至於集友新推7天人民幣定期存款享12.5厘年息，起存額為5萬港元，須先把港元作兌換，此乃繼南商相同短存的13.88厘年息以來，為第2大高息王。倘以500萬港元限額來看，集友7天人幣定存未扣除換滙的買賣差價，賺息約11986港元。参考今天（4日）離岸人民幣7天拆息不足2.48厘，反觀相同短期存款10厘或以上選擇多，如中銀香港 （02388） 有10厘、滙豐（HSBC）及建行亞洲更達11厘等，凸顯大小行不惜在牌面上蝕本搶存。

此外，展望人民幣前景，後向取决於美元走向等，雖然聯儲局剛放鴿，指不急於加息，但花旗料美國最快於明年中加息，較利率期貨普遍預期為明年7月出手還早。花旗銀行今午回應本報查詢表示，將美國首次加息25點子的基本預測，從2022年12月提前至明年6月。隨後按季度加息，這意味着2022年加息3次。

花旗發言人解釋，預計美國強勁的通脹，將導致聯儲局官員在明年1月，將每月150億美元的縮減買債步伐，加快至每月200億到300億美元，為加息打開了更早的窗口。

澳元定存息最高11厘【下一頁】

但花旗補充，維持人民幣兌美元未來3個月內見6.4，6至12個月內挑戰6.35，長線目標5.6。

另方面，招商永隆卻減息，而大眾銀行及華僑永亨減完又加。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌昨出席香港金融科技周2021論壇時表示，跨境理財通正式推出約兩周，業務順利開展，市場開戶量已達數千個，南北向通同樣熱烈，經中銀香港辦理的理財通業務開戶量佔整體市場達6成，處於市場領導地位，獲得客戶正面的反饋與肯定。此外，該行亦陸續有客戶預約開戶，相信跨境理財通將有長期及持續的業務需求，為投資理財業務帶來新的增長動力。

周國昌透露， 截至九月底，中銀香港個人客戶人民幣相關投資產品、及保險交易量分別按年上升5成。人民幣新造保單業務已連續八年穩佔市場排名第一，佔市場份額達6成（截至6月30日）。該行將抓緊財富金融的業務機遇，持續豐富股票、債券、基金及結構性產品等人民幣投資選擇，以滿足客戶的資產配置需求。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪