海洋公園重推「森度遊」2日1夜Glamping收5,280元 劉嗚煒：預約已有90%滿

海洋公園重推「森度遊」，由下周一(7日)至12月18日舉行，活動包括「森動瑜伽」、「秘行南朗山」、「星夜高峰Glamping」以及升級版的「瑜伽星夜高峰Glamping」，收費由320元至6,888元不等，而部分活動亦包含標準門票。

「森動瑜伽」把海洋公園不同角落變成瑜伽場地，讓參加者在「海洋奇觀」、「夢幻水都人工湖」及「香港老大街」等環境下進行瑜伽，並提供多達13種不同瑜伽課程。另外，今年更新增了「倒立瑜伽」課程。其活動日期為11月7日至12月18日，逢周六及日舉行，價格為320元或420元。

「秘行南朗山」由公園導賞人員帶領登上南朗山，途中也會到訪香港海洋生物救護及教育中心，讓大家了解拯救、研究及解剖海洋生物的先進設備，以及海洋生物保育和擱淺行動的工作。活動同樣於11月7日至12月18日，逢周六及日舉行，成人收400元、小童收280元。至於持智紛全年或無限FUN入場證，成人則收200元，小童收140元。

另外，「森度遊」亦提供兩個Glamping活動，當中更可以觀賞日出、夜遊「南極奇觀」及「海獅見面會」等。而「瑜伽星夜高峰Glamping」更加入指定三節瑜伽活動，當中有流瑜伽、西藏頌缽、早晨伸展，收費6,888港元。至於不設瑜伽的「星夜高峰Glamping」，每個帳篷費用費用為5,280元，相較瑜伽Glamping少1,608元。

海洋公園主席劉鳴煒透露，上月底起經網上預訂的Glamping，整體預約已滿90%。被問到活動與去年分別不大，劉鳴煒表示去年「森度遊」反應熱烈，銷情非常理想，今年的定價反映市民需求，並有信心吸引市民參與。他又有信心公園可成功轉型，並收支平衡。

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責任編輯：羅浩濂