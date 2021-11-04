  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (四) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資心理學】美國收水反而繼續升? 原來跟投資者過度自信有關

理財智慧 17:54 2021/11/04

分享：

最近在討論區看到一則帖文，主要內容是有網民問「美國聯儲局決定『收水』 為甚麼股市仍會升?」，這個現象其實與投資心理學中投資者過度自信有關。在傳統的經濟學中，每一個人的決定都是理性的。但在行為金融學中，指出人不少的行為並不理性的，除了出現在日常生活中，也會在投資的時候影響我們的決定，作為精明的投資者應該要回歸理性，避免出現這些不理性的行為。

【投資心理學】經濟差所以買唇膏? 一文看清口紅效應同投資機遇【下一頁

現實生活的過度自信

在大熱韓劇《魷魚遊戲》中，其中一關是參加者要過玻璃橋，參加者要在一般玻璃和強化玻璃作選擇，如果不幸踩中一般玻璃使會摔死。以機會率而言，不論選舉左或右都有50%會通過或摔死，所以其實都一樣，但在過程中參加者對於選擇左或右都有自己的看法。同樣的情況也在我們日常生活中會出現，例如買六合彩的時候，坊間會有不同六合彩預測的報刊和雜誌，但是以機率而言，其實每個號碼都一樣。同樣地，自己畫票和買電子票的中獎機會也一樣，但大部分人都寧願自己畫票，反映了自己過度自信的一面。

【投資心理學】魷魚遊戲中角色的抉擇 利用機會成本作出精明投資 【下一頁

高頻換手率

不少人在投資股票的時候，都會不期然跌入過度自信的現象，但反而收益會減少。一篇由柏克萊大學教授奧登(Terrance Odean) 與加州大學教授鮑柏(Brad Barbeer) 共同撰寫 ”Trading is hazardous to your wealth” 的論文指出，他們分析了一萬個交易帳戶資料，發現了投資者的頻繁交易，是對於收益有負面的影響，愈高的換手率、愈低的投資回報。同時，研究也發現出售後的股票表現遠比賣出前好，即投資者過早拋售股票。

 

 

不願意賣虧損的股票

由於投資者的過度自信，會增加對於虧損的厭惡。許多投資者只著眼正回報的股票，甚至希望及早賣走已賺錢的股票，以便盡快兌現回報。但對面一些已經在虧損的股票，他們的取態便會更加謹慎，即使下跌仍不願意賣出，因為不可以接受自己有虧損的結果，甚至願意等到「坐完艇」的一日，更進取的投資者甚至會考慮「溝淡」，令自己投資愈來愈大，面對的風險亦會愈高。

 

預期長期牛市

現時美股的情況正是反映投資者不理性的行為，因為美聯儲已決定減債，甚至在明年預計將會加息，市場在消化資訊後，理應美股的表現會受壓，但反而美股表現繼續做好，即投資者繼續憧憬美股的表現，繼續高追牛市，這個行為是與理論是不相符的。投資者的過度自信也影響股價，最明顯的例子是特斯拉(TSLA)，該公司已經是一間市值過萬億的公司，PE值已去到391.13，但股價仍然長升長有，可見不少人對於TSLA抱有樂觀的期待，但股價是不是泡沫，相信只有投資者才知道。

 

買股票與基金

愈來愈多人透過網上證商開設投資戶口，開始投資在不同的股票市場。但他們都寧願選擇購買美股或港股，都不願意投資在基金上，特別是比較年輕的投資者，大多都投資在美股。他們寧可相信自己的投資目光，都不希望將資金交由基金管理人，這種投資策略沒有對與錯。但投資者也要避免自己的過度自信影響投資決定，令自己蒙受損失。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳佳恩

魷魚遊戲 基金 經濟 股票 美股 美國聯儲局 美國

上一篇文章

【理財錦囊】退休儲蓄應幾時開始做準備? 富達：四大原因撐愈早愈好

下一篇文章

【理財智慧】買醫保要注意的事項 額外醫療保障?Pre-underwriting?

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價
【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價
【MIRROR三周年】麥當勞員工超幸福 獲邀參與MIRROR三周年Party 近距離接觸最紅男團
【MIRROR三周年】麥當勞員工超幸福 獲邀參與MIRROR三周年Party 近距離接觸最紅男團
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款