【投資心理學】美國收水反而繼續升? 原來跟投資者過度自信有關

最近在討論區看到一則帖文,主要內容是有網民問「美國聯儲局決定『收水』 為甚麼股市仍會升?」,這個現象其實與投資心理學中投資者過度自信有關。在傳統的經濟學中,每一個人的決定都是理性的。但在行為金融學中,指出人不少的行為並不理性的,除了出現在日常生活中,也會在投資的時候影響我們的決定,作為精明的投資者應該要回歸理性,避免出現這些不理性的行為。

現實生活的過度自信

在大熱韓劇《魷魚遊戲》中,其中一關是參加者要過玻璃橋,參加者要在一般玻璃和強化玻璃作選擇,如果不幸踩中一般玻璃使會摔死。以機會率而言,不論選舉左或右都有50%會通過或摔死,所以其實都一樣,但在過程中參加者對於選擇左或右都有自己的看法。同樣的情況也在我們日常生活中會出現,例如買六合彩的時候,坊間會有不同六合彩預測的報刊和雜誌,但是以機率而言,其實每個號碼都一樣。同樣地,自己畫票和買電子票的中獎機會也一樣,但大部分人都寧願自己畫票,反映了自己過度自信的一面。

高頻換手率

不少人在投資股票的時候,都會不期然跌入過度自信的現象,但反而收益會減少。一篇由柏克萊大學教授奧登(Terrance Odean) 與加州大學教授鮑柏(Brad Barbeer) 共同撰寫 ”Trading is hazardous to your wealth” 的論文指出,他們分析了一萬個交易帳戶資料,發現了投資者的頻繁交易,是對於收益有負面的影響,愈高的換手率、愈低的投資回報。同時,研究也發現出售後的股票表現遠比賣出前好,即投資者過早拋售股票。

不願意賣虧損的股票

由於投資者的過度自信,會增加對於虧損的厭惡。許多投資者只著眼正回報的股票,甚至希望及早賣走已賺錢的股票,以便盡快兌現回報。但對面一些已經在虧損的股票,他們的取態便會更加謹慎,即使下跌仍不願意賣出,因為不可以接受自己有虧損的結果,甚至願意等到「坐完艇」的一日,更進取的投資者甚至會考慮「溝淡」,令自己投資愈來愈大,面對的風險亦會愈高。

預期長期牛市

現時美股的情況正是反映投資者不理性的行為,因為美聯儲已決定減債,甚至在明年預計將會加息,市場在消化資訊後,理應美股的表現會受壓,但反而美股表現繼續做好,即投資者繼續憧憬美股的表現,繼續高追牛市,這個行為是與理論是不相符的。投資者的過度自信也影響股價,最明顯的例子是特斯拉(TSLA),該公司已經是一間市值過萬億的公司,PE值已去到391.13,但股價仍然長升長有,可見不少人對於TSLA抱有樂觀的期待,但股價是不是泡沫,相信只有投資者才知道。

買股票與基金

愈來愈多人透過網上證商開設投資戶口,開始投資在不同的股票市場。但他們都寧願選擇購買美股或港股,都不願意投資在基金上,特別是比較年輕的投資者,大多都投資在美股。他們寧可相信自己的投資目光,都不希望將資金交由基金管理人,這種投資策略沒有對與錯。但投資者也要避免自己的過度自信影響投資決定,令自己蒙受損失。

責任編輯:陳佳恩