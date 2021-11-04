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【異動股】比亞迪大升近8%　再多一間大行睇好股價將升穿400元

股樓投資 16:30 2021/11/04

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美銀證券發表報告表示，比亞迪(01211) 10月乘用車及商用車銷量近9萬輛，按年升88%，按月則升12%，並指公司今年首10個月以來銷量按年升71%至54.3萬輛，達到對其今年銷量預測的82%。該行指比亞迪10月純電動汽車銷量達到4.1萬輛，按年升176%，10月插電式混合動力汽車銷量達3.9萬輛，按年升逾4倍。

該行指，比亞迪旗下插電式混合動力汽車銷量表現顯示，其持續取代燃油汽車，同時提升了公司毛利表現，而比亞迪10月份的電動汽車電池安裝量為4.6GWh，按年大升202%，按月亦增長8%。

美銀證券維持比亞迪「買入」評級，上調目標價至405元，該行看好電動汽車銷量的增長前景、公司更好的產品組合及更廣泛LFP(磷酸鐵鋰)電池應用帶來的利潤率改善前景。

 

大行對比亞迪評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

比亞迪股份（01211） 港股

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