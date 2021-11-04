【異動股】比亞迪大升近8%　再多一間大行睇好股價將升穿400元

美銀證券發表報告表示，比亞迪(01211) 10月乘用車及商用車銷量近9萬輛，按年升88%，按月則升12%，並指公司今年首10個月以來銷量按年升71%至54.3萬輛，達到對其今年銷量預測的82%。該行指比亞迪10月純電動汽車銷量達到4.1萬輛，按年升176%，10月插電式混合動力汽車銷量達3.9萬輛，按年升逾4倍。



該行指，比亞迪旗下插電式混合動力汽車銷量表現顯示，其持續取代燃油汽車，同時提升了公司毛利表現，而比亞迪10月份的電動汽車電池安裝量為4.6GWh，按年大升202%，按月亦增長8%。

美銀證券維持比亞迪「買入」評級，上調目標價至405元，該行看好電動汽車銷量的增長前景、公司更好的產品組合及更廣泛LFP(磷酸鐵鋰)電池應用帶來的利潤率改善前景。

大行對比亞迪評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映﹕【iM Cafe】聯儲局收水在即 港股二萬五部署？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機