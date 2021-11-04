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【輝瑞疫苗】土耳其開打加強劑 針對高危人群

環球社會熱點 17:27 2021/11/04

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各地都加快推進新冠疫苗加強劑計劃，土耳其衛生部長科賈宣布，周四（4日）起開始為長者等高危人士接種輝瑞疫苗加強劑。土耳其衛生部再次敦促民眾接種新冠疫苗，指完成接種率需達到7成，才有望實現群體免疫。

美CDC更新新冠疫苗接種指引 第4劑先係加強劑？ 【下一頁】

科賈（Fahrettin Koca）周三（3日）宣布，土耳其當地周四起將為已打兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗的民眾開始接種加強劑。計劃針對長者、長期病患者、醫護和從事其他高風險工作的人士。

因應疫苗有效率會在短期内降低，土耳其早前已率先為接種兩劑中國科興疫苗的1,120萬人接種加強劑。

隔11個月打輝瑞疫情加強劑最好 有效率逾95% 【下一頁】

科賈透露，土耳其目前已有59%人口完成兩劑疫苗接種，但稱若要實現群體免疫目標，接種率需超過7成。科賈周一（1日）在社交平台Twitter上表示，部分民眾認為接種疫苗並未產生任何效果，但其實大規模接種疫苗有助抑制確診病例數字升勢，使疫情更容易受控。

土耳其衛生部數據顯示，全國周三新增逾2.97萬宗確診個案，同日有246名確診者死亡。土耳其當地自9月中以來，單日新增確診人數一直徘徊於3萬水平，9月時曾日增290名患者死亡，其後稍有回落，惟現時每日死亡人數仍高於200。

責任編輯：李俊儀

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