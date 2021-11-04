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【中電消費券】中電明年再推8000萬元消費券、每戶派200元　資助5萬個低收入家庭千元電費

Hot Talk 16:31 2021/11/04

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【中電消費券】中電明年再推8000萬元消費券、每戶派200元　資助5萬個低收入家庭千元電費

中電控股 （00002） 旗下中華電力公佈，明年將透過中電社區節能基金撥款約2.2億元，援助各階層有需要人士，當中包括再度推出總值8,000萬元的「中電消費券計劃」，於明年1月向近80萬個家庭，包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶和1萬個劏房住戶，每戶派發兩張總值100元的消費券，以助帶動本地消費及支援弱勢社群。

超過2,800間零售商店和食肆可使用中電消費券

2022年受惠的住宅客戶可於超過2,800間參與計劃的零售商店和食肆使用消費券，為期6個月。

中電龍鼓漢D2燃氣機組2023年投入運作【下一頁】

中華電力同時加大力度，明年撥款5,000萬元透過中電「全心傳電」計劃，向5萬個合資格家庭，包括長者、低收入家庭、殘疾人士及1萬個劏房住戶，提供一次性加碼電費資助，令每戶的資助總額達1,000元，以紓減他們電費開支的壓力。中華電力同時向7,000個過渡性房屋住戶，每戶捐贈價值2,000港元的節能電器，提升他們的家居能源效益。

約500名有需要的學生送贈電子學習器材

中電新推出「中電慳電打氣賞」，包含一系列全新項目，向有需要人士提供支援，鼓勵各階層市民節能減碳。其中，撥款500萬元向約500名有需要的學生送贈電子學習器材，例如平板電腦或手提電腦及上網數據卡，支援學生的網上學習需要。

中電新推出「中電慳電打氣賞」，包含一系列全新項目，向有需要人士提供支援

工商客戶方面，中華電力撥款3,000萬港元繼續推行「中電節能設備升級計劃」，推動工商客戶特別是中小企，更換或添置具更高能源效益的照明及空調設備。

此外，中華電力撥款150萬元繼續推行「中電職業專才教育獎」，凡於2022/2023學年就讀職業訓練局職業專才教育課程的學生，有經濟困難並獲職業訓練局推薦，每人可獲2萬元資助，名額共75個。

相關文章：【電動車】中電延長電動車充電站免費充電服務至2022年底　研電動公共交通工具試驗計劃

港股 用電量 電費 網上學習 弱勢社群 劏房 中電控股（00002）
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