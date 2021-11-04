聯儲局本月起減少買債　業界料港樓短期不受影響

美國聯儲局維持利率不變，但開始減少購買債，顯示逐步退出寬鬆貨幣政策。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，多年來的量化寬鬆令環球水浸，產生資產泡沫風險，而現時美國「收水」迫在眉睫，相信下一步將加快加息步伐，料加息周期最快或於明年中開始。

不過，他認為，即使美國加息，香港亦立即跟隨，皆因參考上一輪加息周期，美國加息9次，香港才跟加1次，又說現時銀行結餘仍處於歷史高位，相信香港銀行未有急切加息需要，料未來兩年香港息口仍保持較低水平，對樓市具支持作用。

中原按揭董事總經理王美鳳說，即使明年美國開始加息，料仍限於象徵式，而美國在對上一次減息周期對比港息「減突」較大幅度，減幅共達2.25厘，港P減幅僅0.125厘，故此美加息初期料港P無需立刻跟隨上調。

她續說，現時拆息樓按計劃主導市場，本地按息受拆息（HIBOR）調整所影響，美國加息對港元拆息之影響視乎本地資金水平及流向變速，預期美加息初期，港元拆息在資金充裕環境下跟隨息率上調的速度有可能較慢，由於預期美明年僅象徵性加息，料今明年本港仍處低息環境。

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