【新地王】 恒基地產508億元奪中環「新地王」 股價偏軟、跌近3%

恒基地產（00012）昨日（3日）以508億元奪得中環新海濱3號商業地，公司表示，該地皮世界級的發展項目將成為香港中環商務中心最突出的地標建設，對長遠前景感樂觀。以扣除政府設施後的商業樓面161萬呎計算，每呎樓面地價高達31,463元，打破新鴻基地產（00016）2019年422.3億元中標香港九龍地塊紀錄，意味著香港新地王誕生。恒地今日（4日）股價偏軟，跌2.9%，報31.85元，成交額1.4億元。

大行予恒基地產投資評級及目標價﹕

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在完成賣地程序後，中標者須按中標的設計方案擬備總綱發展藍圖，並提交予城規會批准，而3A和3B用地須分別於2027年12月31日或之前，及2032年12月31日或之前完工。恒地指，新海濱地皮總投資額630億元，將以「橋」為概念打造成地標式商場及商廈。

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記者：郭秀慧