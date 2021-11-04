【UPS】應付「棕色星期五」　UPS將在全國聘用60,000名季節性員工

▲ 為了應付一年一度的「棕色星期五」（Brown Friday）活動，運輸巨頭UPS宣布，本周將在全國公司的所在地舉辦招聘活動，預計聘用至少60,000名季節性員工。（法新社圖片）

為了應付一年一度的「棕色星期五」（Brown Friday）活動，運輸巨頭UPS宣布，本周將在全國公司的所在地舉辦招聘活動，預計聘用至少60,000名季節性員工。

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在黑色星期五（Black Friday）和網路星期一（Cyber Monday）這兩個美國常年促銷項目來臨的前1個月，UPS將為「棕色星期五」舉辦包括400多個招聘及線上活動，以支援其一年一度的假日航運高峰期，活動分布於全國各地1,200多個地點。

UPS人力資源總監Darrell Ford表示，「棕色星期五」已經成為一年一度的傳統。「對於數以萬計的美國人來說，這是獲聘季節性工作的最好機會之一」。

UPS的全職和兼職季節性職位，主要為包裹處理員、司機及司機助手。這些臨時職位一直是求職人士獲聘於UPS長期職位的切入點。過去3年，在UPS僱用的季節性包裹處理員中，約有33%在促銷結束後繼續受聘於長期職位；而該企的美國員工總數中，亦有33%的人，即12.3萬名僱員，是從季節性職位開始加入公司。

資助季節性學生員工學費

另外，透過UPS的「賺取與學習」（Earn and Learn）計劃，符合資格的季節性學生員工，除了本身的工資外，可在持續工作3個月後獲取高達1,300美元（約1.01萬港元）的資助，來支付大學學費。

自1997年建立計劃以來，UPS在學費援助方面已經投入了近6.7億美元（約52.15億港元），每年花近3000萬（約2.33億港元）美元，幫助超過30萬員工支付其大學學費。

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責任編輯：李智美