【恒大3333】恒大系一日三傳融資　傳洽賣恒騰股權和汽車資產、珺瓏灣財務公司次級按揭套現

▲ 【恒大3333】恒大系一日三傳融資 洽賣恒騰股權和汽車資產、珺瓏灣財務公司次級按揭套現

中國恒大 （03333） 雖然連續避開境外債務違約，但高負債問題未解決下，恒大今日至少傳出3項融資消息，包括恒大旗下財務公司將香港項目「珺瓏灣」相關按揭以「次級抵押」套現、洽售恒騰網絡 （00136） 股權和恒大汽車 （00708） 出售英國公司Protean，恒大目前未回應相關傳聞。

恒大系內今日股價走弱，恒大最新跌3%，暫報2.36元；恒騰網絡午後曾跌兩成，最新跌幅收窄至不足10%；恒大汽車跌1%，恒大物業 （06666） 跌3%。

恒大：近4個月完成184個項目交付 10月僅交付39個項目，可見【下一頁】

本地傳媒引述消息指，恒大旗下財務公司創盈財務，向掃管笏「恒大-珺瓏灣」小業主借出俗稱「呼吸plan」的高成數一按貸款。早於2020年6月，創盈財務將相關約100伙的按揭打包，再向另一財務公司套現，但未知相關金額。另外，在今年9月恒大將珺瓏灣的現樓按揭，以「轉讓按揭」形式套現。

另外，有內地傳媒引述不具名消息指，恒大或再減持恒騰股權。恒大於今年8月已曾減持恒騰11%股權，套現32.5億元。

外電消息指，恒大汽車擬出售兩年前合併的英國新創公司Protean Electric，買家為英國新創公司Protean Electric，但未知作價。

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