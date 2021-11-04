【居家商機】HomeSquare首三季生意額大增3成　斥200萬設網購平台　盼租戶生意升8%

▲ HomeSquare在今年首三季的生意額及整體人流較去年分別錄得30%及20%增長。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情改變香港人的消費需求，日常生活更集中在家進行，帶動居家用品需求。以家居為主題的HomeSquare，在今年首三季的生意額及整體人流較去年分別錄得30%及20%增長。

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看準市場機遇，又留意到消費者漸趨頻繁於線上搜尋及瀏覽傢俬家品資訊的「新常態」，HomeSquare 斥資200萬開設全港首個跨品牌「HomeSquare傢俬家品網購平台」。顧客在前往HomeSquare前，安坐家中已可透過網站挑選合適產品和格價，較傳統的傢俬家品購物體驗更為快捷方便。

料租戶生意額升8% 人流錄雙位數增長

網購平台已於本月1日正式上架，首階段集合20個傢俬品牌。新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯表示：「HomeSquare傢俬家品網購平台有望為租戶帶來額外8%生意額增長，而其獨特的『網上落單、商店取貨』銷售模式不但能同時兼顧消費者對方便、體驗式消費的追求，亦有助帶旺商場人流，相信會為HomeSquare帶來雙位數人流增長，達致商場、商戶及顧客三贏局面。」

HomeSquare進一步解釋， 由於商場的實體店鋪空間所限，部份租戶未能陳列及售賣其所有產品。另又有部份租戶因缺乏資源或經驗，而沒有自家網店。而「HomeSquare傢俬家品網購平台」，則可利用虛擬空間提升貨品種類，為顧客提供更多元的選擇，同時有助商店提升知名度及開拓更多客源，帶來額外生意額。

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責任編輯：葉泳珊