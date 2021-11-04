【掃碼專員】郵政署請總務助理　時薪72元　協助公眾使用「安心出行」

現時出入政府處所都要掃描「安心出行」，但不少老人家都都太熟悉操作應用程式，需要他人幫助，郵政署日前就招聘總務助理，主要檢查及協助公眾使用「安心出行」，時薪72元，不過估計要有強大的心理質素才可勝任此工作，有意者可瀏覽以上圖片，了解詳細工作內容及入職條件。申請將於11月9日截止，要注意只可親身投遞或經郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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工作地點：

• 香港、九龍及新界各區

工作時間：

• 星期一至五：約上午9時至下午6時

• 星期六：約上午9時至下午1時

工作時數：

• 時薪制僱員一般每周工作27至44小時(不包括用膳時間)

工作地點及時間會因運作需要而有所改變，獲聘用者須輪班、不定時及／或逾時工作。如在個別日子有運作需要，或另須在星期日及／或公眾假期當值。

申請手續：

申請表格[G .F .340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 下載。

申請人可

(a)親身把填妥的申請表格[G .F .340 (3/2013修訂版)]投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)；或

(b)以郵寄方式遞交的申請書須送達查詢地址，信封面須註明「申請總務助理」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。申請人須於申請表格內詳列已取得的學歷及相關工作經驗。如申請人未能提供所需文件、資料不齊全或不清楚、逾期或重覆遞交，並未妥為簽署、或非使用指定的申請表格，其申請概不受理。

申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後2至4星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況以致需較長時間處理申請，申請人或會較遲接獲通知。

聯絡地址：香港中環康樂廣場2號郵政總局4樓招聘組

查詢電話：2921 2915

截止申請日期(日/月/年)：09/11/2021 18:00:00

部門網址：https://www.hongkongpost.hk

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