自2021年開始，我們認為投資者需要重新考慮政府債券的「無風險」性質。收益率處於歷史低位，並且企業信貸——尤其是新元企業債券，值得再次審視其收益率和價格穩定性。

從那時起，固定收益市場經歷了被看跌的預期，原因包括今年年通脹持續居高不下、政策縮減預期，以及亞洲信用息差在中國房地產板塊出現多次違約後擴大。然而新元信貸市場在這環境下依然保持平靜，以當地貨幣計算的年初至今增長約2.1%，以美元對沖計算則上升約0.2%，而全球債券市場中大多數投資級別由年初至今的表現見虧損。

在有利的行業結構、支持性的國內貨幣政策立場，以及更廣泛的收益率溢價下，即使至今新元信貸表現優異，但我們仍對這利基企業信貸的前景持樂觀態度。雖然整體上較高的利率將對大多數信貸市場構成不利影響，但我們注意到，新元信貸市場偏向於金融和房地產板塊，這兩個板塊分別受惠於更陡峭的收益率曲線（導致淨息差擴大）和資產價格通脹；看到信貸基本面隨著盈利能力的提高和資產覆蓋率的擴大而增強。

大約13%的市場包括來自航空部門的債券，這將是周邊國家之間開放接種疫苗旅行路線的直接受惠者世界，鑑於業務運營將恢復到某種表面上的正常狀態。新加坡金融管理局（MAS）也小幅上調名義有效匯率（NEER）政策區間的斜率，以抑制國內外成本壓力的積累。這使新元重回大流行前的路徑，即對貿易加權的一籃子貨幣偏向升值，同時支持外匯對以美元為參考貨幣持有新元信貸的投資組合的積極貢獻。

根據2015-2018年美國政策緊縮周期推斷，美國國債（UST）的收益率明顯高於新加坡政府證券（SGS）的收益率，因為在放寬寬鬆政策的情況下利率走高。隨著新一輪緊縮周期即將開始，投資者在更穩定的利率環境中尋求庇護，這將再次有利於轉向新元利率/信貸。