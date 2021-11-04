【ET講股通】梁耀康：悶局待破（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日承接外圍造好後窄幅上落，恒生指數現升過百點，企在25100點水平之上。科網股騰訊 （00700） 及阿里 （09988） ，再加上比亞迪 （01211） 領漲推升大市。港股後市走向如何，獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：11 - 氣候峰會帶動風電股 金風科技 （02208） 、龍源電力 （00916） 今日跑出

01：53 - 光伏玻璃股弱勢「非戰之罪」 短期現憂慮

04：07 - 新能源車股較推薦中概股 比亞迪 （01211） 最強

08：58 - 恒指回調偏軟 科技股較強可收集

10：14 - 恒指上望下望水位多少？

11：34 - 通關股炒起宜謹慎 莎莎國際 （00178） 未必受惠

13：47 - 下周「六中全會」 想加倉宜等？

15：15 - 資金流入美股 港股靜淡

17：15 - 科技股宜選龍頭股

17：52 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 大跌7% 140元有貨可持有？

22：53 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢點睇？現價位可吸納？

26：17 - 觀眾問股：中遠海發 （02866） 可重上1.7元？

28：10 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 153元買入應沽？

30：13 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 9.84元可上望多少？

32：00 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 現價可買入？較推薦福萊特玻璃 （06865） ？

34：21 - 港股收市市況速報

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指今日波幅相對窄，儲局宣布縮減買債，美股相對正面，港股亦不俗。

氣候峰會仍在進行，新能源相關股份繼續造好，風電股本周跑贏，如金風科技 （02208） 今日抽高1成、龍源電力 （00916） 有望突破三角形。受負面消息困擾，光伏股稍弱。另外，新能源汽車股份預期整固，較偏好中概股，計劃產量上升。比亞迪 （01211） 走勢續最強，上月銷售新能源汽車大增2.5倍，刺激股價上揚，守配股價，上望330元。新能源汽車前景視乎基建發展，隨着配套逐漸完善，加上能源成本平過燃油，可吸引民眾購買。

近日成交收窄 觀望下周六中全會

至於恒指能否複製去年11月的行情，現在看來較弱。在等待調整期間，宜待回調時收集較強的科技股，又或追擊個股。周一提到大市會否向下跌，暫時受幾個因素影響，如淨回籠、擔心收水、擔心監管和配股集資等，屬短期因素。恒指向下留意24800點水平，向上則留意25639、25800點位置，若向上突破的話，料走勢較強。不過，仍要保持戒心，留意市場氣氛，除指數突破外，亦要留意成交量，近日成交慢慢收窄，相信要待下周中才有明確方向，觀望六中全會的人事任命和政策。未來數月料無重大貨幣政策干擾市場，而短期股市則看業績，主要仍看國策。

今日另一炒上是通關概念股，憧憬下月通關，但未必隻隻股份受惠，如莎莎 （00178） 或醫美股，在通關之初未必立即受惠，因為初期通關目的應不是購物。

恒指全日升200點，報25225點，大市成交1,186億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰藥明生物、騰訊、中遠海發、贛鋒鋰業、中集安瑞科、信義光能︰立即觀看】

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