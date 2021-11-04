【ET講股通】梁耀康：悶局待破（附time code）

港股今日承接外圍造好後窄幅上落，恒生指數現升過百點，企在25100點水平之上。科網股騰訊 （00700） 及阿里 （09988） ，再加上比亞迪 （01211） 領漲推升大市。港股後市走向如何，獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：11 - 氣候峰會帶動風電股 金風科技 （02208） 、龍源電力 （00916） 今日跑出

01：53 - 光伏玻璃股弱勢「非戰之罪」 短期現憂慮

04：07 - 新能源車股較推薦中概股 比亞迪 （01211） 最強

08：58 - 恒指回調偏軟 科技股較強可收集

10：14 - 恒指上望下望水位多少？

11：34 - 通關股炒起宜謹慎 莎莎國際 （00178） 未必受惠

13：47 - 下周「六中全會」 想加倉宜等？

15：15 - 資金流入美股 港股靜淡

17：15 - 科技股宜選龍頭股

17：52 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 大跌7% 140元有貨可持有？

22：53 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢點睇？現價位可吸納？

26：17 - 觀眾問股：中遠海發 （02866） 可重上1.7元？

28：10 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 153元買入應沽？

30：13 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 9.84元可上望多少？

32：00 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 現價可買入？較推薦福萊特玻璃 （06865） ？

34：21 - 港股收市市況速報

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