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【ET講股通】梁耀康：悶局待破（附time code）

股市 15:36 2021/11/04

分享：

港股今日承接外圍造好後窄幅上落，恒生指數現升過百點，企在25100點水平之上。科網股騰訊 （00700） 及阿里 （09988） ，再加上比亞迪 （01211） 領漲推升大市。港股後市走向如何，獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
01：11 - 氣候峰會帶動風電股　金風科技 （02208） 、龍源電力 （00916） 今日跑出
01：53 - 光伏玻璃股弱勢「非戰之罪」　短期現憂慮
04：07 - 新能源車股較推薦中概股　比亞迪 （01211） 最強
08：58 - 恒指回調偏軟　科技股較強可收集
10：14 - 恒指上望下望水位多少？
11：34 - 通關股炒起宜謹慎　莎莎國際 （00178） 未必受惠
13：47 - 下周「六中全會」　想加倉宜等？
15：15 - 資金流入美股　港股靜淡
17：15 - 科技股宜選龍頭股
17：52 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 大跌7%　140元有貨可持有？
22：53 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢點睇？現價位可吸納？
26：17 - 觀眾問股：中遠海發 （02866） 可重上1.7元？
28：10 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 153元買入應沽？
30：13 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 9.84元可上望多少？
32：00 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 現價可買入？較推薦福萊特玻璃 （06865）
34：21 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3098789

欄名 : ET講股通

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