【北水基金】北水專家拆解 港股通基金湧現玄機

▲ 富國基金首席策略分析師馬全勝指，內地公募基金積極布局港股。

踏入10月起，內地又再湧現主打港股通、又或滬港深的公募基金，約有15隻新產品伺機擬推出。內地第8大資產管理公司富國基金的專家指，北水資金瞄準港股已大跌幾近觸底，擬作積極布局。今年南向資金凈流入本港逾4000億港元，現市況看好3大類板塊：消費服務、新能源及科技龍頭。

富國基金首席策略分析師馬全勝回應本報查詢指，隨着內地資產管理行業的快速發展，内地資金保持對港股的積極配置，截至10月27日，今年以來南向資金合計淨流入4093億港元。第3季度受教育雙减、互聯網反壟斷等事件影響，港股加速探底，雖然令7月到8月南向資金出現短暫逆流，但9月以來市場逐漸消化衝擊，「北水南下」重回上升通道。

北水QDII基金大爆發【下一頁】

【石Sir午市閒談】滯脹下買股部署：港鐵、領展、東方電氣、金風科技、京東物流、招金礦業

不過，馬全勝透露，内地公募基金對港股市場的布局保持不間斷，今年滬港深及港股通基金共成立47隻，其中7月僅5隻、8月有6隻、9月有7隻；不過，10月以來已成立及尚在發行的共有15隻。在產品類型上，目前仍在發行的11隻基金，專攻個別行業或主題型ETF。一方面，公募基金更多是從公司產品戰略層面考慮，豐富產品線；另一方面，從恒指ETF交易數據來看，確有内地投資者趁港股大跌而積極布局。

問及北水對港股前景的看法，馬全勝認為，近期無論是A股或港股，第3季度皆受多項利淡消息困擾，例如經濟增長放緩、疫情反覆、電力和大宗商品供给緊張，以至內地上季GDP只增4.9%，末季或仍有下行壓力。不過，經濟下行中，新能源車、光伏及高端製造等新興產業不斷改善，政策的立足點又着眼於做好跨周期調節。在以上亮點行業中，港股因提供更低估值而體現優勢，特别是已跌至歷史估值區間底部的龍頭科技公司，長線投資機會尤為明顯。然而，受美國收水等陰霾影響，令港股較波動。

馬全勝又說，目前最看好港股3大類板塊：消費服務、新能源及科技龍頭。他逐一剖析，內需有利消費板塊具穩定增長，同樣經歷持續調整後已呈配置價值。至於新能源，「减碳」已成全球共識，新能源產業鏈不斷提升。而科網龍頭股方面，近期市場對監管憂慮有所緩解，網股在大數據年代中起重要關鍵。相反，有保留的行業主要集中在周期板塊，隨着全球經濟領先指標回落，周期產品的價格波動風險漸增。

恒指為何高位倒跌？【下一頁】

惟港股投資不乏挑戰，主因有3，分別為：（1）全球收水壓力；（2）美股回調風險；（3）全球短期的經濟下行帶來的盈利挑戰。聯儲局年內收水退市巳基本確定，其他發達經濟體也逐漸步入貨幣正常化，易令港股較波動。

此外，談及北水南下買港股，馬全勝表示，去年滬深港股通累計南下淨流入6721.25億港元，其中首3季度合計流入4706.61億港元；而今年首3季度南下資金淨流入3995.08億港元。若單季度來看，去年第4季淨流入高達2014.65億港元，反觀，即使本季度北水布局港股反彈，但預計淨吸資難達去年水平。

富國基金是內地10大基金公司之一，根據銀河證券基金研究的數據，截至今年第3季度末，富國基金管理的公募基金資產規模8257億元，在内地基金公司中排名第8；如果以管理長期資產（剔除貨幣與短期理財債券基金）衡量，總額為5803億元人民幣，在内地基金公司中則排第5。

更多【北水大時代】文章

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備* 【按此】

相關文章：【ESG】ESG零售基金總額7976億元 規模今年急增逾五成

【ESG】ESG股票基金投資回報甚參差 專家拆解跑贏玄機

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪