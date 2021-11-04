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【有相睇】趁樓價高企沽貨　蔚藍灣畔三房1130萬沽　上手大賺845萬

股樓投資 15:37 2021/11/04

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將軍澳近期屢錄新高成交，有業主趁樓價高企沽貨套現，以1,130萬元沽售蔚藍灣畔的三房單位。美聯物業林振聲說，蔚藍灣畔6座中層D室，實用面積652平方呎，三房一套間隔，望東南山景，原叫價1,180萬元，近日減價50萬元，終以1,130萬元易手，實用呎價約17,331元。 

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望樓景為主。資料顯示，原業主於2004年7月以約285萬元買入上述單位，持貨17年，現帳面賺約845萬元，物業期內升值296%。 

值得留意的是，近期將軍澳屢錄新高成交，舉例說，將軍澳日出康城LP6 5座高層N室，實用面積379平方呎，一房間隔，座向西北，望園景及海景，早前以756萬元易手，創項目一房成交價新高，實用呎價則約19,947元。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 蔚藍灣畔 美聯物業 將軍澳

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