【有相睇】趁樓價高企沽貨　蔚藍灣畔三房1130萬沽　上手大賺845萬

將軍澳近期屢錄新高成交，有業主趁樓價高企沽貨套現，以1,130萬元沽售蔚藍灣畔的三房單位。美聯物業林振聲說，蔚藍灣畔6座中層D室，實用面積652平方呎，三房一套間隔，望東南山景，原叫價1,180萬元，近日減價50萬元，終以1,130萬元易手，實用呎價約17,331元。

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望樓景為主。資料顯示，原業主於2004年7月以約285萬元買入上述單位，持貨17年，現帳面賺約845萬元，物業期內升值296%。

值得留意的是，近期將軍澳屢錄新高成交，舉例說，將軍澳日出康城LP6 5座高層N室，實用面積379平方呎，一房間隔，座向西北，望園景及海景，早前以756萬元易手，創項目一房成交價新高，實用呎價則約19,947元。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映 【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機