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【量子電腦】AWS宣布啟用加州新量子計算中心　研發更具規模量子電腦

科技 16:15 2021/11/04

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AWS宣布啟用位於美國加州的新量子計算中心，用作研發更具規模及精準的量子電腦。

量子電腦（Quantum Computing）為近年科技界關注重點之一，不少科企如IBM、Google、亞馬遜（Amazon）均爭相開發量子運算服務。最近Amazon旗下AWS雲端服務平台宣布，正式啟用美國加州的新量子計算中心，用作研發更具規模及精準的量子電腦。

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AWS宣布啟用位於加州的新量子計算中心，並與來自Amazon、加州理工學院等研究量子計算專家合作，進行量子運算相關研究。該企目的是研發一種全新容錯量子電腦（fault-tolerant quantum computers），設備可超越傳統計算技術的精準度，以及具備足夠規模來解決複雜問題，或能應用於交通網絡管理、物流、生產等行業領域。

此外，該中心將致力解決目前研發量子電腦的5大項挑戰：1.研製更多、更好的量子比特（qubits）；2.通過改進材料來降低噪音；3.支持更大規模的量子設備所需技術4.設計更有效的方法降低量子硬件的糾錯成本；5.加快電腦時鐘速度以減少量子錯誤。

責任編輯：李寶如

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