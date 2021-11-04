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【恒大危機】傳或再遭恒大減持 恒騰網絡下午急挫一成

股樓投資 15:51 2021/11/04

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有內媒消息指，處於財務危機的中國恒大(03333)為紓緩財務壓力，或再減持其持有的科網企業恒騰網絡(00136)。受消息影響，恒騰網絡開市後已開始遭沽壓，低見2.15元。截至下午3時半，恒騰網絡報2.38元跌10.5%，恒大亦跌3.2%報2.36元。

【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價   詳情請看【下一頁

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目前恒大及內地科網巨頭騰訊(00700)分別擁有恒騰網絡26.55%及23.9%股權，是該公司的第一及第二大股東。外界關注，萬一恒大減持恒騰網絡多於2.65%股權，騰訊或有可能取代恒大，成為恒騰網絡的第一大股東。若恒大成功在市場上減持2.65%恒騰股權，料可套現近6億元。恒大未回應有關傳聞，只表示一切以公告為準。

【ESG】港交所加入國際金融聯盟 推動低碳轉型   詳情請看【下一頁

外電亦報道，和恒騰網絡同系的新能源汽車企業恒大汽車(00708)或最快於日內公布，把旗下的英國初創公司Protean Electric，放售予歐洲電動交通公司Bedeo。　

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撰文 : 李尚毅

恒騰網絡（00136） 港股

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