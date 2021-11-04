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日揆岸田文雄暫兼外相 茂木敏充接任自民黨幹事長（第二版）

環球社會熱點 18:33 2021/11/04

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日本執政自民黨幹事長甘利明早前於眾議院選舉中落敗後請辭，由外相茂木敏充接任幹事長一職。日本首相岸田文雄周四（4日）宣布他將暫時兼任外相一職，直至組閣完成。岸田文雄稱他也會盡快落實抗疫、經濟和外交等方面的政策。

（第二版跟新茂木敏充正式接任）

日本眾議院選舉 自民黨議席小減續佔多數 【下一頁】

岸田文雄決定讓茂木敏充接任自民黨幹事長一職，自民黨周四（4日）在總部召開會議確認任命。茂木敏充在記者會上表示，作為負責協調政府和執政黨工作的官員，將為了能切實合作而努力。根據日本憲法，內閣成員需在大選後第一次國會會議上集體辭職，外界預料國會將在下周三（10日）召開特別會議，正式確認岸田文雄為首相，之後他將組建內閣。

岸田文雄周四宣布，自己將會同時擔任首相和外相職位，直至組閣完成。《共同社》引述消息人士報道，外相接任人選或是前文部科學相林芳正，其餘內閣成員名單與較早前公布大致相同。

日本眾議院選舉投票 安倍恐成岸田夢魘 【下一頁】

自民黨在大選中取得較預期更好成績，成功保住多數黨地位。岸田文雄表示，自己已通過大選獲得民意授權，會盡快落實抗疫、經濟和外交等關鍵範疇的措施。

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責任編輯：李俊儀

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