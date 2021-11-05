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【樓市熱話】買樓準備簽約 因業主一句「風水好 我要求加價！」 買家頓失方寸

理財智慧 09:00 2021/11/05

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正所謂「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，準備置業的你，置業時會不會特別留意風水呢？近日有網民於網上討論區發文，指有朋友最近看中某一個單位，準備簽約的時候，賣家因一句「風水好，我要求加價！」，令他朋友大感愣然、失了方寸。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +5

 

【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有網民質疑，既然這單位的風水這麼好，為甚麼業主要賣樓，而且風水是人夾人緣的，很明顯是業主隨便編的藉口。「風水這麼好，業主為甚麼要賣樓？」、「風水屋賣了會破財，很多人都不會賣，很明顯是找藉口加價。」

面對網民的質疑，樓主代為回答：「這個單位之前一直出租，最近業主打算返回內地居住，所以決定賣樓。」至於風水這件事，他朋友依舊不相信，最重要住起來舒服便可以了，最令樓主百思不得其解的是，為何業主不早點表明加價，即使加了價，他朋友依舊會購買。

 

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責任編輯：陳頌潔

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