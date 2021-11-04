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美軍無人機誤炸阿富汗平民 五角大樓：無違反戰爭法

環球經濟金融 15:22 2021/11/04

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美軍於8月底在阿富汗以無人機進行空襲炸錯目標，導致一家10口平民死亡。美國國防部周三（3日）就空襲事件發表調查報告，形容美軍在無心之失下執行措施，指行動沒有違反戰爭法。

美軍承認炸錯阿富汗目標 致10平民無辜身亡 【下一頁】

領導五角大樓調查阿富汗無人機空襲的空軍監察長賽義德（Sami Said）表示，調查發現空襲行動並無違反包括戰爭法在內的國際法，認為行動指揮官及無人機操作人員執行錯誤，加上確認轟炸目標方面出現偏差與通信故障，造成令人遺憾的平民傷亡。

賽義德形容事件是「無心之失」（honest mistake），但並非犯罪、胡亂或疏忽的行為。他指當時襲擊的預定目標、車輛及內容，按照情報被評估為對美軍及喀布爾機場帶來逼切威脅。因此執行行動人員真誠相信空襲瞄準急切的威脅，沒有指揮官或操作人員需要對空襲錯誤的決定負責。

美軍當時有情報指，「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIS）恐怖分子計劃在各國撤軍期間，再發動新一輪恐襲，情報人員追蹤一輛白色豐田汽車，認為車內裝有爆炸品。賽義德承認，情報人員錯誤追蹤其他車輛、亦認為目標現場的房子空置，但事實證明情報同樣出錯。

美軍誤炸阿富汗平民 擬向遇難者家屬發慰問金 【下一頁】

官員認為恐怖分子以電腦袋攜帶炸藥，當情報人員看到目標人物交換電腦袋時，更加確信目標人物正確，即使在發動空襲前兩分鐘，涉事行動人員都沒有注意到有小童進入目標區域，反映出現確認偏誤（confirmation bias） ，人們傾向留意與已作決定相關的事物。

賽義德透露，報告調查了29名涉及行動人員，當中22人直接參與行動。報告建議參與確認目標及下令發動空襲的人員應實施更多行動程序，以減少確認偏差，增加資訊共享等。

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責任編輯：郭麗明

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