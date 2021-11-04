MONACO ONE一房折實756.8萬起　會地：F1極速置業價　料日後加推時　將加價不少於一成

由會德豐地產發展的啟德新盤MONACO ONE公布首張價單，折實價由756.8萬元起，折實最低呎價則為21,671元。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目定價比年初推出、平均成交呎價約為2.6萬元的GRAND MONACO為低，日後加推時或有較大加價空間。

首批單位涉及99伙，戶形設一房至三房間隔，實用面積319至671平方呎。發展商提供最高12%即供優惠，整批折實價由756.8萬起，至最貴1,605.4萬元，折實呎價21,671至24,759元，折實平均呎價則為23,365元。入場單位為2A座3樓G室，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積319平方呎，折實樓價756.8萬元，折實呎價則為23,724元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MANOCO ONE為集團今年最後一個推出的項目，項目位於啟德城中心，並以賽車、遊艇及賭場等元素為發展概念，故以「F1極速置業優惠價」形容首批價格。他續指，定價除較同系GRAND MONACO有折讓，亦比同區最近推出的新盤定價低約15%，相信可吸引分支家庭客入市，並預告將於11月中發售首批單位，而項目加推時會有較大加價幅度，料加幅不少於一成。此外他補充，集團旗下MONACO系列累售607伙單位，佔可售單位約九成。

資料顯示，MONACO ONE位於啟德沐泰街10號，共提供492伙，實用面積319至1,471平方呎，設一房至四房間隔，預計關鍵日期為2023年3月。

【示範單位】MONACO ONE三房單位522呎連裝修賣【下一頁】

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