【疫市營商】SHAKE SHACK X HYPEBAE推3日快閃POP-UP　太古廣場獨家發售（多圖）

SHAKE SHACK與HYPEBAE宣布聯乘開設3日快閃POP-UP，產品將於11月5日至7日，中午12時至晚上8時期間，於太古廣場獨家發售。這次聯乘推出了以太空為題的Supernova Shake及限量發售精品，包括Alpha Industries飛機褸，漁夫帽及太陽眼鏡。

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為慶祝HYPEBAE成立5週年，這次SHAKE SHACK和HYPEBAE的聯乘企劃啟發自宇宙中浩瀚無垠的可能性，代表了當代女性的無限潛能。

神秘幻彩奶昔 以鮮製手調雲呢拿調製

產品方面，名為神秘幻彩Supernova Shake的奶昔（$48）以鮮製手調雲呢拿frozen custard，再加入菠蘿果蓉、椰子及紫薯，配上鮮奶油，黑炭粉及銀彩糖粒。SHAKE SHACK 表示，Supernova Shake的靈感源自滿載曙光的未來世界及銀河系，味道與外觀截然不同。



另一產品SHAKE SHACK X HYPEBAE Alpha Industries飛機褸（$1,410）是經典Alpha Industries L-2B 飛機褸配上系列自選臂章；SHAKE SHACK X HYPEBAE太陽眼鏡（$390）則備有黑色及琥珀紋貓眼款，眼鏡臂側刻有獨有的聯乘標誌。SHAKE SHACK X HYPEBAE漁夫帽（港幣$235）以反光物料配上可拆卸面罩，備有成人及小童尺寸。

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責任編輯：李智美