▲ 【商業數據通】平安壹賬通：25%中小企客過往未能融資 「數據通」確保數據合法性

金管局牽頭成立的「商業數據通」預計2022年底正式推出。力拓中小企貸款業務的虛擬銀行、平安壹賬通銀行（PAOB）行政總裁馮鈺龍表示，中小企過往因未能提交合適的財務文件且缺乏抵押品而難以取得貸款，而替代數據正好補充相關不足，該行約有25%中小企客戶過往未能夠由銀行取得貸款。

金管局：商業數據通明年底正式推出｜可見【下一頁】

馮鈺龍指出，替代數據的可靠度並不遜於傳統的財務資料，特別是財務報表一般載有過去12至18個月的歷史財務數據，但由貿易商或平台取得的物流或交付資料，則可以近至最近14天的數據，因此是最新及更精準業務數據，更能反映到中小企的實際經營情況，而且可以免卻中小企必須提交達標的財務文件的痛點。

馮鈺龍續指，該行約有25％客戶是過往未能取得貸款的中小企業，而目前在數據支持下可以獲取到貸款融資。他又指，由金管局牽頭成立的「商業數據通」可以確保數據的合法性及可靠性。

平安壹賬通銀行：夥易付達拓零售業客戶｜可見【下一頁】

同場的中銀香港（02388）代表指出，由於過往缺乏技術，銀行只能將對傳統大型企業信貸審批的要求套用至中小企，要求中小企提交詳細的財務資料、證明及抵押品，以致最終難以批出貸款；但隨著替代數據冒起，容許銀行更易掌握中小企的實際情況。

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記者：趙穎妍