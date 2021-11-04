新能源股不容忽視　黃耀宗推介2隻美股值得持有

美股科技股是倉位大主軸，而新能源股未來的爆發力更不容忽視。LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你推介值得關注的美股新能源股，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：

Time code

00：00 - 重溫Andy對美股Tesla前景分析

01：08 - 市場焦點速覽 聯儲局落實減買債規模

02：31 - 美股市況速覽 三大指數創新高

03：14 - Tesla股價再破頂

03：46 - 亞太區股市早段靠穩

04：27 - 儲局議息聲明焦點速報

05：40 - 儲局議息聲明的啟示

07：23 - 儲局議息聲明出爐後 市場Risk-on情緒湧現

10：11 - 美股走勢續看好 加倉有何選擇

14：55 - 新能源股選擇：Enphase Energy（ENPH）、Bloom Energy （BE）

17：21 - 港股市況＋焦點股表現速覽

20：17 - ET個股推介：中芯國際 （00981）

21：25 - 港股後市分析

20：16 - 觀眾問股：700 係咪可以徹底放棄？如果 700/HON 2 揀 1 放棄邊隻比較適合？兩隻有貨

28：53 - 觀眾問股：Tesla欲加注應哪個價位可吼

40：04 - 觀眾問股：LUCID前景點睇，而家買會唔會高追？Rivian 可不可以入？

46：41 - 觀眾問股：中遠海發 （02866） 1.7元買有機會返家鄉嗎

47：57 - 觀眾問股：想跟進TSMC， $121 買入. 仲揸唔揸，前景點睇

51：09 - 觀眾問股：美股何時先調整見 30000？如果要在 HON/AAPL/TSLA/NVDA/GOOG 5 揀 1 邊隻防守力最好

53：40 - 觀眾問股：放水升 收水又升 到底美股點先跌？

54：45 - 觀眾問股：信唔信facebook meta universe 故事， 定還是朱伯已諗唔到點發展， 作個故事呃市場？

57：28 - 觀眾問股：MSFT， APPL and GOOGL， 有少貨，現價好唔再買做dollar averaging cost儲貨。美市一路話跌都唔跌都唔知買定賣.

01：00：32 - 觀眾問股：想問下富途證券係咪見咗底啦？

01：02：01 - 觀眾問股：car 185 有4股，請問食糊定繼續渣？

01：03：45 - 港股早段市況速報

01：05：34 - 財經日誌提提你