法國每日確診隔個半月再破萬 39省小學重推口罩令

歐洲多地新冠疫情有反彈趨勢，法國衛生部表示，周三新增逾1萬宗新冠肺炎確診個案，是當地9月中以來首次。法國政府宣布，39個省下周起重推強制小學生佩戴口罩命令，累計有61個省的學校實施口罩令。

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法國衛生部周三（3日）新增10,050宗新冠確診個案，是全國自9月14日以來單日確診首度破萬，累計有718萬人確診。法國同日新增84名新冠患者住院，住院新冠患者人數增至6,764人，增幅創9月6日以來新高。

法國同日有35名新冠患者離世，累計死亡人數逾11.7萬人。

如有省每10萬人當中新增50宗確診，就已超出法國政府的警報水平，當地學校需實施強制口罩令。法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）宣布除了現時正實施相關措施的22個省外，39個省的學校下周一（8日）起需再次實施口罩令，累計受影響地區達61個。

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報道指，法國大學和高中學生在課室內亦需繼續佩戴口罩。成年人佩戴口罩規定不變，乘搭所有公共交通工具和進入任何未要求出示疫苗通行證的場所時，都需佩戴口罩。部分地區政府還實施戶外口罩令規定，大西洋盧瓦爾省（Loire-Atlantique）規定，違反口罩令可被罰款135歐元（約1,218港元）。

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責任編輯：李俊儀