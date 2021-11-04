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【侵犯私隱】澳洲控Clearview AI違反當局私隱條例　下令刪除面部識別數據

科技 13:54 2021/11/04

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美國人臉識別公司Clearview AI被指違反私隱法，澳洲私隱監管機構下令停止蒐集澳洲居民面部數據。

人臉識別技術向來備受私隱爭議，亦引起不少用戶及監管機構憂慮。最近外媒報道指，美國人臉識別公司Clearview AI被指違反私隱法，澳洲私隱監管機構下令該公司停止蒐集澳洲居民面部數據，並銷毀蒐集所得的圖像。

＜＜【網絡安全】Facebook爆私隱危機　1.78億名用戶資料遭烏克蘭黑客放售

＜＜【iOS 15私隱功能】防止讀取或竊取數據　簡單幾步查找App活動

澳洲私隱專員公署（OAIC）指出，在過去數年內，Clearview AI一直未經許可從網上蒐集數十億的用戶數據，並建立龐大臉部辨識數據庫，嚴重侵犯公民私隱。 OAIC私隱專員Angelene Falk表示，該公司蒐集敏感信息的行為並不合理，甚至會為兒童等弱勢群體帶來風險。澳洲私隱監管機構指，Clearview AI蒐集數據的做法已違反當局私隱法例。

Clearview AI則表示，公司蒐集的信息均來自網上公開來源，因此不能被視為是私人數據。另外更指出，由於公司總部設於美國，因此不被納入澳洲管轄範圍之內。事實上，近年Clearview AI已多次陷入私隱爭議事件，更被指控非法及不道德蒐集數據內容。去年2月份，Facebook曾要求該公司停止使用用戶圖像來作識別身份之用途。

責任編輯：李寶如

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