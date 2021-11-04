【FinTech】保監局：港壽險數碼化空間大　目標推動業界明年起開放API

▲ 保監局行政總監張雲正表示，香港壽險市場仍有龐大的數碼化空間。（林宇翔攝）

保監局行政總監張雲正出席金融科技周論壇時表示，香港目前超過90％的壽險以傳統、即面對面形式銷售，因此香港壽險業務的數碼化空間龐大。他在會上又提到，大灣區保險滲透率低，有巨大發展潛力，未來會繼續朝「保險通」發展。

張雲正致辭時指，香港壽險業務的數碼化增長空間大，而疫情更加快數碼化進程，而保監除確保業界合規，同時要促進市場發展。當中，數據共享是重點之一。

他續指，已就保險業開放應用程式介面（API）成立工作小組，與金管局早年推動銀行業開放API框架的計劃相若，力爭2022年開始推進，以促進業界創新及合作，他又鼓勵業界積極提出興趣，以及就潛在應用場景提出建議。

大灣區方面，張雲正指保險的滲透率低，市場大有發展空間，而除了在大灣區設立保險售後服務中心，提供線上及線下售後服務，供已在港投保的內地人處理續保等事宜外，未來會繼續循「保險通」進發，尤其是在大灣區9市及港澳頻繁往來的人士，經「保險通」可以簡化相關投保過程，並提供開發相應針對性的保險產品。

但他補充，「保險通」須粵港澳三地的監管合作協調，過程並不容易，而政府早前宣布與內地連接的一站式沙位盒聯網正是一大突破。

相關文章：

【儲局議息】金管局：美國通脹及利率前景仍不明朗 市場應保持謹慎

【數碼港元】金管局：研零售數碼貨幣可行性 重申未決定是否發行數碼港元

【Fintech Week】金管局：商業數據通明年底正式推出 中銀：已完成首宗交易