【職場機遇】港燈技術員培訓計劃　明年預期招聘5至6人

▲ 港燈自2015年起優化學徒訓練計劃，增加學徒福利和技能培訓機會，推出「二級見習技術員培訓計劃」。港燈輸配電科高級經理（防護及培訓）何偉雄表示，該計劃來年預期招聘5至6人，崗位包括電器裝配技工及電纜接駁員。

電力行業配合社會迅速發展，有關專才亦需不斷提升競爭力，應對新挑戰。港燈自2015年起優化學徒訓練計劃，增加學徒福利和技能培訓機會，推出「二級見習技術員培訓計劃」。港燈輸配電科高級經理（防護及培訓）何偉雄表示，該計劃來年預期招聘5至6人，崗位包括電器裝配技工及電纜接駁員。

港燈自1983年起開始每年招聘學徒，何偉雄表示，為了提升旗下的「二級見習技術員培訓計劃」吸引力和留住人才，除了為員工提供晉升機會（見表）之外，近年還持續增加福利，如資助進修及學習電腦技能等培訓。計劃所提供的在職培訓，還包括處理電力裝置、電纜接駁和電器裝配等方面專業技能及知識。

面對數碼化轉型的趨勢，市場陸續採用不同創新科技來協助培訓。他指，今年港燈更聯同香港大學，以虛擬實境技術摸礙工地情況，並於七月正式落成，讓今年新入職學員更容易掌握操作。「不再像以往停留於紙上談兵，可以讓學徒結合模擬機組進行實際操作。」據悉，當中技術投入了兩年時間，以及逾百萬元資金研發。

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接受3年培訓 可獲晉升機會

該培訓計劃為期3年，獲聘學員將會安排到各個主要部門實習。何偉雄指，每年平均取錄約5至6人，另會因應每年情況和環境調整取錄人數。而今年則取錄了兩名電器裝配技工、4名電纜接駁員。

港燈會在每年3月開展新一輪招募並舉辦招聘講座，申請於4月下旬截止。並在5月進行面試篩選，合適人選會在6月收到獲聘通知，在8月正式入職。

他補充，為確保安全，初入職學員會首先在港燈內的培訓中心學習，經過三個月的密集式訓練後，就開始到現場跟師傅逐步學習。完成3年培訓後，學員更會按表現獲聘為助理技術員。若成功通過技術考核並有出色表現，可獲得額外的薪酬調整，有機會晉升至更高職位，例如技術員甚至工程師。

需持相關學歷 對工作有抱負

而該招聘對象須持有中三或以上學歷，並持有電機工程技工證書或者在職業訓練局轄下的學院或訓練中心完成電機工程相關課程。選拔過程中，求職者需要經過一系列（技能）測試，並設有一輪面試。

他提到，最重要是申請者對行業有一定程度的認識，明白工作需要一定的體力勞動，也會面臨日曬雨淋的工作環境，不會太輕鬆。同時申請者需有興趣在行業內長遠發展：「主要一半考技術，一半視乎個人」，會特別挑選對工作有抱負的申請者。

除了技術上的培訓，公司也會提供如健康、安全及環保意識、團隊建設、溝通技巧、電腦等應用範疇的學習機會。

他續指，公司會安排學徒進行不同的比賽，例如是職安健常識問答比賽、安全短片拍攝比賽等，擴闊學徒眼界及見識，為未來的事業發展做好準備。「自2015年優化計劃後，連續多年有學徒獲得業界肯定，如獲得職業訓練局傑出學員獎勵計劃等。」

記者：黃顯晴