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【石Sir午市閒談】滯脹下買股部署：港鐵、領展、東方電氣、金風科技、京東物流、招金礦業

股市 13:00 2021/11/04

分享：

恒生指數中午收報25092，升67點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介港鐵 （00066）  ，另亦會分析京東物流 （02618） 、招金礦業 （01818） 、領展 （00823） 、東方電氣 （01072） 、金風科技 （02208） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
01：56 – 招金礦業 （01818）   十年黃金價平穩
05：21 – 京東物流 （02618）   長綫望好
07：25 – 領展 （00823）   要堅守64.00元位
10：20 – 東方電氣 （01072）   十年整固
12：46 – 金風科技 （02208）   改革利好，候突破
15：12 – 港鐵 （00066）   長綫望好
16：06 – 推介股表現記錄
16：39 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫今早《ET午市精點》*

*重溫今早《ET開市直擊》*

京東物流（02618） 經濟 股票 金風科技（02208） 招金礦業（01818） 東方電氣（01072） 領展 京東（美：JD） 指數 指數期貨

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