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【零售股】傳最快下月中通關、設配額限廣東省活動　零售股炒高　莎莎半日升8%

股市 12:35 2021/11/04

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香港與內地通關再有新消息，零售股今日上漲。本地傳媒引述來自中國衞生官員的消息指，中港免隔離通關最快可於下月中旬啟動，但過關人士活動範圍限於廣東省內，深圳是唯一通關口岸，通關人數每日設置配額，並須使用「健康碼」系統。

憧憬通關，零售股上升，莎莎 （00178） 半日升8%，午收1.86元。六福 （00590） 半日升9.2%，午收24.9元；周大福 （01929） 半日升4.6%，午收16.8元。另外，收租股九置 （01997） 半日升2.3%，午收42.2元。

報道指，中港專家本周二舉行了會談，預計下周再舉行線上會議，屆時將會敲定旅客追蹤機制及疫情風險等級分類等細節。若港府可順利落實有關措施及要求，首階段通關將於12月中旬成事。

*同場加映 → 【ET財智Talk】中資股估值吸引可吸納？教你從監管環境中尋寶（立即收看） 

相關文章：【中港通關】中港通關商討據報進入最後階段、必須先在港取得「綠色健康碼」　機場擬分隔內地與國際航班旅客（第二版）

【中港通關】中港年底傳有機會先試行局部通關　商界每周有1000個名額 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備* 【按此】

 

 

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