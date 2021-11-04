【零售股】傳最快下月中通關、設配額限廣東省活動　零售股炒高　莎莎半日升8%

香港與內地通關再有新消息，零售股今日上漲。本地傳媒引述來自中國衞生官員的消息指，中港免隔離通關最快可於下月中旬啟動，但過關人士活動範圍限於廣東省內，深圳是唯一通關口岸，通關人數每日設置配額，並須使用「健康碼」系統。

憧憬通關，零售股上升，莎莎 （00178） 半日升8%，午收1.86元。六福 （00590） 半日升9.2%，午收24.9元；周大福 （01929） 半日升4.6%，午收16.8元。另外，收租股九置 （01997） 半日升2.3%，午收42.2元。

報道指，中港專家本周二舉行了會談，預計下周再舉行線上會議，屆時將會敲定旅客追蹤機制及疫情風險等級分類等細節。若港府可順利落實有關措施及要求，首階段通關將於12月中旬成事。

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