【COP26】逾40國同意棄用煤炭 2030年起逐步淘汰

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26） 於周四（4日）繼續展開，英國政府宣布，全球有逾190個國家及組織同意不再使用燃煤發電。當中逾40國已簽署聲明，而多個依賴燃煤發電的國家更首次承諾，逐步淘汰煤炭發電。

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英國政府宣布，全球逾190個國家及組織將同意逐步淘汰使用煤炭，其中40多個國家已簽署聲明，其中視煤炭作主要發電來源的加拿大及越南等18國，是首次承諾放棄使用燃煤發電。

簽署方亦同意，加拿大等較大經濟體將於2030年起逐步淘汰煤炭及停止投資化石燃料；而貧窮國家則在2040年起履行承諾。

此外，另有逾100個金融機構及組織亦同意停止為開發煤炭提供融資。然而包括美國、中國、澳洲及印度等依賴煤炭的主要經濟體都未有簽署淘汰煤炭聲明。

南非、印尼及菲律賓也同樣未有簽署相關聲明，但承諾將提前放棄現有的燃煤發電計劃。

英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，行動標誌著全球努力應對氣候變化的重要里程碑，眾多國家及組織共同作出的承諾表明，即將迎來終止使用煤炭時刻。

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但有環保組織批評，逐步淘汰煤炭需時過長。地球之友運動總監彼得斯（Jamie Peters）指，即使有眾多國家及組織已簽署淘汰煤炭聲明，但它們仍可繼續使用煤炭多年，才逐步淘汰相關燃料。

專家發現，若要履行《巴黎協定》將全球氣溫升幅限制於攝氏1.5度內，發達國家應要在2030年前逐步淘汰煤炭，而不是在2030年才開始行動。

責任編輯：郭麗明