【聯想業績】聯想上半年多賺87% 　中期息增兩成至8港仙　第二季增長放緩、價跌逾4%

▲ 【聯想業績】聯想上半年多賺87% 中期息增兩成至8港仙

聯想集團 （00992） 第二財季增長放慢，股價午後跌逾4%。聯想中午公布，至9月底，公司財年上半年盈利增87%至9.78億美元，收入增25%至347.98億美元，創最高收入紀錄。聯想期內淨利潤率增0.93百分點至2.81%，公司指淨利潤率處近年最高，展示管理層兌現提高長期盈利能力的承諾。聯想宣派中期股息8港仙，按年增21%。

不過，單計第二季，聯想收入按年增23%至178.69億美元，經營溢利增45%至8.17億美元，盈利增65%至5.12億美元，三者增長都較前一季度放慢。

截至下午1時31分，聯想跌近半成，最新報8.11元，成交額2.5億元。

聯想表示，上半財年三個業務部門收入均實現兩位數增長。PC、平板和手機等組成的智能設備業務，收入增長24%至300億美元，經營溢利增38%至22.6億美元，經營溢利率增長0.8百分點，創下 7.5%的歷史新高。聯想指，企業支出回暖下，商用電腦業務成為一大亮點，收入按年增長超過20%。

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方案服務業務上，收入按年增長 33%至 25 億美元，經營溢利增長41%至5.48 億美元，經營溢利率增長1.1個百分點至21.5%。

基礎設施方案業務上，分部收入按年增長24%至38億美元的歷史新高，經營溢利率同比增長2.5個百分點，分部虧損收窄81%或7,300萬美元，至1,700萬美元。

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