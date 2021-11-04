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【業績】宏利第三季新造業務價值增22%　中港兩地跨境往來仍限制銷售增長

股市 12:29 2021/11/04

分享：

宏利第三季新造業務價值增22%　中港兩地跨境往來仍限制銷售增長

宏利金融 （00945） 公布，今年第三季度的新造業務價值錄得5.39億加元，對比去年同期增長22%，公司表示，亞洲新造業務價值第三季達3.99億加元，按年增15%，反應香港及亞洲其他地區的銷量上升，以及香港方面利率及產品管理行動帶來有利影響。此外，期內核心盈利為15.17億加元，按年增長4.4%。

宏利表示，第三季度國際銷售上升的影響較為明顯，當中美國市場，新造業務價值錄得6900萬加元，對比去年同期上升162%，主要為銷量上升及產品組合利好所帶動。

宏利今年第三季的年度化保費等值銷售額為14億加元，按年增長5%；期內環球財富與資產管理業務錄得98億加元的淨流入，對比去年同期為22億加元的淨流出。

公司指，日本「企業持有壽險」產品銷售下跌，遠遠抵消香港及「亞洲其他地區」的增長，因此亞洲年度化保費等值銷售額下跌2%，香港方面，年度化保費等值銷售額增加12%，反映銀行銷售渠道錄得強勁增長，不過因中港兩地跨境往來仍受限，銷售仍然受影響。澳門分部錄得來自中國內地訪客的需求，以及代理人團隊的擴展。

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記者：梁安琪

 

港股 宏利金融－S（00945） 產品 香港 財富及資產管理

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